Rai ferma Stefano De Martino e Affari Tuoi venerdì 2 ottobre, perché il gioco dei pacchi non va in onda

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altro stop per Affari Tuoi, il quiz show in onda nell’access prime time di Rai 1. Il programma condotto da Stefano De Martino non sarà trasmesso venerdì 2 ottobre dall’ammiraglia della Tv di Stato. Il motivo è presto detto: lascerà il posto al match della Nazionale italiana. Gli azzurri sfideranno i ‘cugini’ francesi per la Nations League.

Rai 1, il 2 ottobre Affari Tuoi non va in onda: stop forzato per Stefano De Martino

Negli ultimi dieci giorni, è la terza volta che Stefano De Martino subisce uno stop forzato.

Affari Tuoi non è stato trasmesso anche venerdì 25 e lunedì 28 settembre, per il medesimo motivo della mancata messa in onda del 2 ottobre: anche in quei due casi ha dovuto fare spazio ai match della Nazionale di calcio.

ANSA

Affari Tuoi torna sabato (nonostante Ballando con le Stelle di Milly Carlucci)

Ci sono però buone notizie per gli affezionati al quiz show dei pacchi: sabato 3 ottobre, De Martino tornerà regolarmente in onda, nonostante la puntata d’esordio della nuova stagione di Ballando con le Stelle.

In passato la Rai in diverse occasioni ha deciso di anticipare l’orario di messa in onda del talent show danzante condotto da Milly Carlucci e a farne le spese fu proprio Affari Tuoi.

La scelta fu fatta per dare maggiori possibilità a Ballando con le Stelle di aumentare gli ascolti rispetto all’agguerrita concorrenza rappresentata su Canale 5 dalla ‘corazzata’ Tu sì que vales.

Quest’anno, invece, i dirigenti di Rai 1 hanno scelto di non fermare il programma dei pacchi nel giorno prefestivo. Dunque, Milly Carlucci non aprirà le danze subito dopo l’edizione del Tg1, bensì dopo la fine della puntata di Affari Tuoi.

Ascolti Tv: Stefano De Martino sorpassa Gerry Scotti

Per quanto riguarda gli ascolti Tv di Affari Tuoi, l’1 ottobre c’è stato il sorpasso a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Dall’inizio stagione il quiz show proposto dall’ammiraglia di Mediaset ha avuto la meglio nelle sfide contro i ‘pacchi’. Non nell’ultimo giovedì: Affari Tuoi ha conquistato 4.596.000 spettatori e il 23,3%, La Ruota della Fortuna si è invece fermato a 4.375.000 spettatori e il 22,2% di share.