Rai "oscura" Paolo Belli a Ballando con le Stelle dopo l'incidente in bici che ha causato la morte di Magnani

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Paolo Belli parteciperà alla nuova edizione di Ballando con le stelle soltanto dietro le quinte. A comunicare la decisione è stata la Rai, spiegando che l’artista, volto storico del programma di successo condotto da Milly Carlucci, non andrà in video. Una scelta legata all’incidente in bici che l’ha coinvolto in provincia di Reggio Emilia causando la morte del 41enne Alessandro Magnani.

Il comunicato della Rai

Come spiegato da Viale Mazzini in un comunicato, pubblicato a poco più di una settimana dalla nuova stagione del programma di punta del sabato sera di Rai 1, i telespettatori non vedranno Paolo Belli come sempre alla guida della Big Band e al fianco di Milly Carlucci, in quanto il cantante “non andrà in video nell’edizione 2026 di Ballando con le stelle”

“La decisione – condivisa tra Rai e l’artista – è maturata alla luce del percorso personale e professionale intrapreso da Belli negli ultimi mesi: dopo l’incidente in bicicletta in cui è rimasto coinvolto lo scorso luglio, l’artista emiliano aveva infatti scelto di sospendere ogni impegno professionale” si legge nella nota della Rai.

ANSA

L’esclusione di Paolo Belli dal cast di Ballando con le stelle

La Direzione Intrattenimento Prime Time Rai ha spiegato come, nonostante l’artista stia tornando gradualmente alla sua attività in televisione e negli spettacoli in giro per l’Italia, il cantante e i vertici “non hanno ritenuto opportuno la sua presenza in TV rispetto al contesto editoriale del talent show di Rai 1”.

“Tuttavia Paolo Belli continuerà a dare il suo apporto al programma collaborando dietro le quinte alla realizzazione dell’edizione 2026 – si precisa ancora – Il rapporto resta solido e Paolo Belli rappresenta una preziosa risorsa artistica per la Rai, che conta di poterlo ritrovare presto protagonista in video nei prossimi progetti televisivi”.

Lo shock per la morte di Magnani a causa dell’incidente in bici

Belli aveva deciso di cancellare tutti i concerti fino a settembre, una ventina sparsi per l’Italia, dopo che il suo entourage l’aveva descritto come “sotto shock, distrutto. Non riesce neppure a parlare” per l’incidente in bici che ha portato alla morte di Alessandro Magnani e che lo vede indagato per omicidio stradale.

Il 41enne ha perso la vita in ospedale dopo essere stato travolto mentre era a piedi dal cantante a Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia, il 13 luglio.

L’artista 64enne, originario di Salvaterra ma da tempo residente a Carpi, si era ritirato in questi mesi dalla vita pubblica perché profondamente sconvolto per l’accaduto, ma è tornato lentamente a riprendere le sue esibizioni dal vivo.

Nelle ultime settimane erano circolate voci sulla sua partecipazione o meno alla nuova stagione di Ballando sulle stelle, fino alla soluzione trovata dalla Rai.