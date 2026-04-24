Rai smentisce il Fatto sui pagamenti negati a Giorgio Mottola di Report dopo il servizio su Meloni e Amico

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Si accede ulteriormente lo scontro tra la Rai e la redazione di Report a seguito di un’inchiesta giornalistica che ha coinvolto direttamente la Premier Giorgia Meloni. Al centro della contesa c’è la posizione di Giorgio Mottola, inviato del programma di Sigfrido Ranucci, autore del servizio sui presunti legami tra esponenti di Fratelli d’Italia e il clan Senese, trasmesso domenica 12 aprile 2026.

Il caso Mottola e la smentita della Rai

Il caso è esploso dopo un articolo de Il Fatto Quotidiano del 24 aprile, secondo cui l’azienda avrebbe bloccato il compenso al giornalista freelance come ritorsione per aver anticipato i contenuti dell’inchiesta (in particolare il selfie tra Meloni e Gioacchino Amico) proprio sul quotidiano di Marco Travaglio.

Viale Mazzini è intervenuta con una nota ufficiale definendo “priva di ogni fondamento” l’ipotesi di una sospensione dei pagamenti per motivi ritorsivi. Secondo l’azienda:

Non risulterebbero fatture presentate da Mottola a partire dal novembre 2025 .

. Gli accertamenti in corso riguardano esclusivamente la possibile violazione di clausole contrattuali (specificamente la 1.5), che impegna i collaboratori a non utilizzare su carta stampata elementi connessi ai programmi Rai.

(specificamente la 1.5), che impegna i collaboratori a non utilizzare su carta stampata elementi connessi ai programmi Rai. Il servizio è andato regolarmente in onda, a dimostrazione della mancanza di pregiudizi editoriali.

La Rai ha ribadito che la verifica legale serve a stabilire se l’anticipazione pubblicata sul Fatto il 7 aprile costituisca un inadempimento agli obblighi di esclusiva o di riservatezza, smentendo però che il lavoro non verrà retribuito.

La versione del Fatto Quotidiano

Di parere opposto la ricostruzione giornalistica de Il Fatto Quotidiano, secondo cui la stipula del contratto di compenso (che solitamente avviene pochi giorni prima della messa in onda per i freelance) non sarebbe mai stata avviata per questo specifico servizio.

Una circostanza definita “mai accaduta” che colpirebbe Mottola proprio per aver svelato la notizia del selfie della discordia.

La vicenda ha assunto contorni politici dopo che Giorgia Meloni ha criticato duramente la “redazione unica” composta da diversi media indipendenti e Report.

Anche la Commissione di Vigilanza Rai è stata investita del caso: la presidente Barbara Floridia ha annunciato un’interrogazione per fare chiarezza su quella che i 5 Stelle definiscono “una vicenda molto grave”.

Il ruolo di Paolo Corsini

Il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha confermato di non aver sollevato obiezioni sul contenuto del servizio, delegando la gestione della pratica agli uffici legali e del personale.

Resta da capire se la collaborazione tra Mottola e il Fatto verrà considerata un’attività di promozione dei contenuti Rai (clausola 5.1) o una violazione degli impegni di non concorrenza.