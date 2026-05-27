Raid a sorpresa nel sud dell’Iran, gli Usa infrangono il cessate il fuoco: Khamenei minaccia ritorsioni
Nonostante le trattative in corso per porre fine alla guerra in Iran, gli Usa sferrano un raid a sorpresa parlando di “autodifesa”
Da giorni proseguono serrate le trattative per porre fine alla guerra in Iran. Il Presidente nordamericano Donald Trump ha annunciato un accordo ormai imminente, ma la tensione sale alle stesse dopo l’attacco Usa a sorpresa nel sud del Paese. Le truppe nordamericane parlano di un raid di “autodifesa”, mentre Khamenei denuncia una “flagrante violazione” del cessate il fuoco che non resterà “senza risposta”.
- Il raid di “autodifesa” degli Usa
- L’Iran minaccia ritorsioni
- Israele infrange la tregua in Libano
- Ucciso uno dei capi militari di Hamas
Il raid di “autodifesa” degli Usa
Da giorni, ormai, proseguono serrate le trattative tra Usa e Iran per giungere a un accordo che ponga fine alla guerra in Medio Oriente.
Un’inattesa azione militare statunitense rischia tuttavia di cancellare i progressi raggiunti e riaccendere l’ostilità tra i due Paesi.
Nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, Washington ha sferrato un attacco nel sud dell’Iran.
Colpiti un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine nell’area di Bandar Abbas, città portuale sede di una base navale iraniana.
Il comando americano della zona lo ha definito un raid di “autodifesa”, con l’obiettivo di difendere le truppe sul posto.
L’Iran minaccia ritorsioni
L’improvviso raid statunitense, definito appunto di autodifesa, appare come l’ennesimo tentativo del presidente Trump di fare pressioni su Teheran per accelerare i tempi dell’accordo.
La strategia Usa potrebbe tuttavia ottenere l’effetto contrario, perché l’Iran denuncia una “flagrante violazione” del cessate il fuoco precedentemente concordato.
Il raid di Bandar Abbas “non resterà senza risposta”. La minaccia arriva direttamente dalla guida suprema Mojtaba Khamenei.
“L’America non avrà più un punto sicuro per le sue malefatte e per l’installazione di basi militari nella regione” ha affermato, paventando nuove azioni che potrebbero estendersi “al di là della regione”.
Israele infrange la tregua in Libano
Nelle stesse ore, l’esercito di Israele infrange la tregua e estende la battaglia in Libano spingendo l’offensiva oltre la “linea gialla”.
Per la prima volta dall’inizio del conflitto, Israele ha ordinato l’evacuazione totale di Nabatiye, storico centro urbano del Libano meridionale.
Hezbollah risponde con droni e razzi, nel tentativo di frenare l’avanzata dell’Idf nelle regioni meridionali del paese.
Secondo il ministero della Salute di Beirut, sono almeno trenta le vittime dei bombardamenti israeliani delle ultime ore.
Ucciso uno dei capi militari di Hamas
Prosegue, nel frattempo, la guerra a Gaza, con ininterrotti bombardamenti da parte dell’esercito di Israele sul territorio della Striscia.
Il raid della scorsa notte, fa sapere il ministro della Difesa Israel Katz, ha portato all’uccisione di Hamas Mohammed Odeh, capo militare di Hamas.
Odeh è il quindicesimo alto ufficiale dell’ala militare dell’organizzazione ucciso dall’inizio del conflitto. Al momento, il capo del quartiere generale della protezione civile Imad Akel è l’unico sopravvissuto.