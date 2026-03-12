Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato furto aggravato in un centro commerciale di Modena. Un giovane marocchino di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a sottrarre merce dagli scaffali e a tentare di uscire senza pagare. L’arresto è stato convalidato dal giudice e sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

Il fatto: la segnalazione della vigilanza e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 20.00 presso un noto centro commerciale di Modena. Il personale della vigilanza privata ha notato un giovane aggirarsi tra gli scaffali del supermercato, prelevando vari articoli e nascondendoli sulla propria persona. Il sospetto comportamento ha spinto la sicurezza a monitorare attentamente i movimenti del ragazzo.

L’arresto: la scoperta della refurtiva e il fermo

Il giovane, dopo aver occultato la merce, si è diretto verso l’uscita senza effettuare alcun acquisto. Nel momento in cui ha tentato di oltrepassare le barriere delle casse senza pagare, gli agenti della Squadra Volante, già allertati dalla vigilanza, sono intervenuti prontamente. Sottoposto a controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di un paio di scarpe e una bevanda energetica nascosti sotto la giacca, mentre all’interno dei pantaloni erano occultate due confezioni di cioccolatini e parte di una tuta. Tutti gli articoli erano privi dei dispositivi antitaccheggio, che erano stati rimossi utilizzando un taglierino prelevato anch’esso dagli scaffali del supermercato.

Le accuse e la convalida dell’arresto

Il cittadino marocchino è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Nella mattinata successiva, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, riconoscendo la gravità dei fatti e la modalità aggravata del reato, dovuta sia all’utilizzo del taglierino per rimuovere i dispositivi antitaccheggio sia al tentativo di sottrarre più articoli di diversa natura.

Le conseguenze: espulsione dal territorio nazionale

L’uomo, risultato irregolare sul territorio italiano, è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Gli uffici competenti hanno avviato le pratiche per l’espulsione con accompagnamento presso il CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio), come previsto dalla normativa vigente per i cittadini stranieri in posizione irregolare e responsabili di reati.

IPA