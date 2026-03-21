Raid dell’Iran su isola Diego Garcia, allarme dell’Idf sui missili che “possono raggiungere l’Europa”

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Il tentativo di attacco dell’Iran all’isola Diego Garcia, remota base militare anglo-americana nell’Oceano Indiano, cambia il conflitto per diverse ragioni: Teheran ha mostrato di avere un programma missilistico maggiore di quanto ammesso e ha puntato a colpire un hub strategico per gli Usa. L’Idf avvisa: “i missili iraniani possono colpire Roma e Parigi“.

L’allarme dell’Idf sui rischi per le capitali europee

Il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), il tenente generale Eyal Zamir, ha affermato che “l’Iran ha lanciato un missile balistico intercontinentale a due stadi con una gittata di 4.000 chilometri verso un obiettivo americano sull’isola di Diego Garcia”.

Poi Zamir ha precisato che “questi missili non erano destinati a colpire Israele. La loro gittata è tale da raggiungere le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma, e sono tutte a portata di tiro diretta”.

ANSA

Perché l’Iran punta l’isola Diego Garcia

L’isola Diego Garcia si trova a 4.ooo chilometri dal territorio iraniano, ossia due volte il raggio d’azione dei missili che Teheran ha dichiarato di avere.

L’isola è formalmente britannica, ma dagli anni Settanta ospita una grande installazione militare utilizzata soprattutto dagli Stati Uniti, che ne fanno uno dei loro principali avamposti fuori dal territorio nazionale.

L’atollo ospita una lunga pista per bombardieri, strutture navali e sistemi radar che consentono operazioni su scala intercontinentale.

La base permette di intervenire rapidamente in Medio Oriente e nell’Oceano Indiano senza dipendere da basi situate in paesi politicamente instabili o esposti a pressioni interne.

Come si legge in un’analisi su Il Giornale, per l’Iran, riuscire a colpire l’isola, significherebbe mettere sotto pressione l’intero sistema di basi che sostiene le operazioni occidentali.

Come cambia il conflitto dopo l’attacco

Il tentativo di attaccare l’isola Diego Garcia è un segnale politico e militare che segue la minaccia delle autorità iraniane che hanno avvertito che qualsiasi base utilizzata per colpire il territorio iraniano diventerà un obiettivo legittimo.

Potrebbe anche essere un segnale di un ampliamento della guerra anche a territori remoti che collegano Medio Oriente, oceano indiano e alleanze occidentali.

Il raid invierebbe il messaggio che la Repubblica islamica è tutt’altro che sconfitta. E che il Vecchio Continente non è immune alla guerra, se si schiera a favore dell’offensiva che intanto prosegue fino a toccare l’impianto nucleare iraniano di Natanz.

Il giallo sulla portata dei missili iraniani

L’Iran ha sostenuto di accettare il limite di 2.000 chilometri della portata dei propri missili balistici.

Secondo Nawaf M. Al-Thani, ex portavoce ufficiale e direttore delle comunicazioni strategiche (Stratcom) presso il Ministero della Difesa del Qatar, “un missile balistico che raggiunge Diego Garcia – ha aggiunto – suggerisce una gittata di circa 4mila chilometri, il che lo sposta dalla categoria a medio raggio a quella a raggio intermedio (IRBM)”.

Anche per Al-Thani avere missili con una capacità di 4mila chilometri “cambia la mappa” perché nel raggio d’azione entrano anche le principali capitali europee come Parigi e Roma.