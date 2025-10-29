Raid durante la tregua tra Israele e Hamas, Francesca Albanese annovera l'Italia tra i "complici di genocidio"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

I nuovi raid di Israele su Gaza e le continue violazioni della tregua con Hamas dimostrano che “gli ostaggi non c’entravano nulla”. Così Francesca Albanese, relatrice Onu per i diritti umani in Palestina, secondo cui l’intento di Israele è quello di distruggere un popolo per “prendersi la terra”. Nel suo ultimo rapporto Albanese accusa l’Italia e gli altri Paesi occidentali di complicità nel genocidio per il loro supporto economico e logistico e la fornitura di armi.

Raid durante la tregua con Hamas, Francesca Albanese: “Bisogna fermare Israele”

Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, Francesca Albanese ha commentato i nuovi raid israeliani su Gaza che hanno ucciso decine di persone.

Attacchi arrivati in risposta a quelle che Israele ha definito violazioni della tregua da parte di Hamas. E che complicano la tenuta, già piuttosto precaria, del cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre.

La Relatrice dell’Onu per i diritti umani nei territori palestinesi occupati ha detto di non aver mai “creduto neanche per un momento che si sarebbe arrivati al cessate il fuoco, tanto meno di pace visti quali erano i presupposti”.

Secondo Albanese i raid dimostrano, “come sostenevamo in tanti da tanto, che gli ostaggi non c’entravano nulla“.

La commissione d’inchiesta Onu parla di un genocidio in corso. L’intento di Israele, ha detto, è quello di “distruggere un popolo in quanto tale”, per potersi “prendere la terra“.

“Bisogna fermare Israele – ha aggiunto – questo è l’unico modo per fermare la carneficina e immaginare un futuro di pace che si fa sempre più lontano e incerto purtroppo”.

Italia tra i complici del genocidio secondo Francesca Albanese

Francesca Albanese ha poi ribadito quanto scritto nel suo più recente rapporto presentato all’Onu, incentrato sulla complicità dei Paesi occidentali alle violenze di Israele contro la popolazione palestinese.

I Paesi occidentali, e l’Italia tra questi, secondo Albanese possono essere considerati complici dei crimini commessi dalle autorità israeliane.

Il genocidio a Gaza, è il ragionamento, non sarebbe stato possibile senza il supporto economico e logistico di altri Paesi, a partire dalla fornitura di armi e componenti vari necessari per la macchina bellica israeliana.

Cosa c’entra Leonardo

Nel rapporto di Albanese si cita tra i fornitori di armi a Israele l’italiana Leonardo, società a controllo pubblico.

L’ad di Leonardo, Roberto Cingolani, ha dichiarato giorni fa al Corriere della Sera che l’azienda non vende “neanche un bullone” a Israele.

Secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano però l’azienda avrebbe fornito a Israele componenti per i caccia F-15, tra i più usati nei raid su Gaza.

Si tratta in particolare di frontalini per il display HUD degli aerei, prodotti dallo stabilimento di Montevarchi nel 2024 e nel 2025.

Leonardo ha risposto al quotidiano spiegando che quei componenti sono stati richiesti dall’azienda israeliana Elop tra il 2018 e il 2022, cioè prima della guerra, e consegnati tra il 2019 e il 2024, a fronte di “regolari autorizzazioni all’esportazione”.