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Un 27enne con precedenti di polizia, è stato arrestato a Cesena dai carabinieri dopo aver scatenato il caos in due differenti supermercati del centro. Il fermo da parte dei militari è scattato dopo un inseguimento a piedi: quando l’uomo è stato bloccato si trovava in stato di forte alterazione e aveva ancora con sé la refurtiva.

Paura al centro di Cesena: cos’è successo

Come anticipato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri, domenica 4 ottobre, a Cesena, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia sono intervenuti in seguito a una segnalazione proveniente da un supermercato cittadino.

Tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri ha ricevuto la richiesta di intervento da parte del responsabile di un supermercato. L’uomo aveva notato la presenza di un individuo in evidente stato di alterazione che, dopo aver tentato di sottrarre alcune bottiglie di superalcolici, aveva minacciato di devastare l’esercizio commerciale. Inoltre, erano stati riscontrati danneggiamenti ad arredi e carrelli posti all’esterno del locale.

Le indagini sul primo episodio

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno immediatamente acquisito e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza. Grazie a queste, sono riusciti a riconoscere l’autore del tentato furto e delle minacce, un soggetto già noto per la commissione di reati simili.

Il secondo episodio e la violenza

Mentre erano in corso le ricerche nelle vie limitrofe, la Centrale Operativa ha diramato una nuova richiesta di intervento per un episodio analogo in un altro supermercato della zona.

In questo caso, l’uomo aveva appena sottratto alcune bottiglie di alcolici e aveva minacciato la responsabile e le commesse, arrivando persino a lanciare contro di loro altre bottiglie esposte.

L’inseguimento e la cattura

Ricevute indicazioni sulla via di fuga, i militari si sono messi sulle tracce dell’uomo che si era allontanato in bicicletta. L’inseguimento, iniziato a piedi dai primi due Carabinieri e supportato da colleghi motociclisti, si è protratto per alcune centinaia di metri fino a un garage sotterraneo di un condominio.

Raggiunto dagli operatori, il 27enne ha tentato di opporsi con minacce, spinte e calci, ma è stato infine immobilizzato e tratto in arresto dopo una breve colluttazione.

Durante la perquisizione, all’interno dello zaino dell’uomo sono stati trovati i resti di alcune bottiglie di alcolici, che si erano rotte durante la fuga. Questo elemento ha confermato la dinamica dei fatti e la responsabilità del soggetto nei confronti dei due episodi di furto e danneggiamento.

Il 27enne era già noto alle forze dell’ordine

L’uomo è risultato già sottoposto a misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, provvedimento emesso a seguito di una precedente convalida per fatti analoghi.

Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato tradotto presso la Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

L’uomo dovrà rispondere delle accuse di rapina impropria, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Gli episodi hanno destato particolare preoccupazione tra i commercianti della zona, già colpiti in passato da simili atti di furto e violenza. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di evitare conseguenze peggiori e di assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto pericoloso e recidivo.

IPA