Raid Israele a Doha in Qatar, leader di Hamas uccisi con l'ok di Trump nell'operazione "giorno del giudizio"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Israele ha ucciso alcuni leader di Hamas a Doha, nel Qatar. L’operazione avrebbe ricevuto il via libera di Donald Trump. Fonti locali parlano di diverse esplosioni avvenute presso il quartier generale di Hamas a Doha. Il Qatar ha definito l’attacco israeliano “codardo” e in violazione di qualsiasi diritto internazionale”.

Israele uccide leader di Hamas in Qatar

L’attacco è stato confermato a Channel 12 da un alto funzionario israeliano. In base alle prime notizie, dieci caccia scortati da droni avrebbero colpito la zona residenziale che ospita alcuni leader di Hamas a Doha.

Pochi giorni fa Eyal Zamir, capo di stato maggiore dell’Idf, aveva dichiarato che Israele era in grado di raggiungere e colpire gli alti funzionari di Hamas non solo in Qatar, ma anche in Turchia. Secondo una fonte di Gaza, l’obiettivo degli omicidi mirati erano alti funzionari di Hamas.

Getty

Le conseguenze dell’attacco israeliano a Doha, in Qatar

Chi sono i leader di Hamas morti nell’attacco a Doha

Versione confermata anche da Idf e Shin Bet, che hanno dichiarato che le esplosioni a Doha riguardavano “i vertici dell’organizzazione terroristica Hamas”. Secondo la tv saudita al Arabiya nel raid condotto dagli israeliani a Doha sarebbe stato ucciso il leader di Hamas Khalil al-Hayya, che era stato in passato capo negoziatore e vice di Yahya Sinwar.

Notizia però smentita da fonti di Hamas tramite al Jazeera. Fonti palestinesi citate dall’ANSA fanno sapere che nell’edificio erano presenti altri leader di Hamas, tra cui Khaled Meshaal, Muhammad Darwish, Razi Hamad e Izzat al-Rishq. Sempre secondo al Arabiya, nell’attacco sarebbero stati uccisi Zaher Jabarin, Khaled Mashaal e Nizar Awdallah, anche loro leader di Hamas.

Giallo sul presunto via libera di Trump

Nel riportare la notizia, Channel 12 avrebbe detto che Trump ha dato il via libera all’attacco israeliano in Qatar. Informazione che contrasta, almeno ufficialmente, con una dichiarazione del premier israeliano Netanyahu. Tramite l’ufficio stampa, quest’ultimo ha infatti spiegato che l’azione odierna contro Hamas “è stata un’operazione completamente indipendente da parte di Israele” che “l’ha avviata e l’ha condotta”. “Israele si assume la piena responsabilità”, si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa di Benjamin Netanyahu.

La condanna del governo del Qatar

Dal Qatar è arrivata una dura condanna dell’azione israeliana. L’attacco di Doha è stato definito “codardo” e una “flagrante violazione di ogni diritto internazionale“. La nota del governo del Qatar è stata diffusa tramite al Jazeera.

Il governo qatarino ha aperto un’indagine sull’accaduto. Majed Al Ansari, ministro degli Esteri del Qatar, ha condannato fermamente l’attacco contro l’edificio nel quale “risiedono diversi membri dell’ufficio politico di Hamas. L’attacco costituisce una “flagrante violazione” delle leggi internazionali e una “grave minaccia” per la popolazione del Qatar, ha aggiunto.

Perché Israele ha chiamato l’operazione “Giorno del giudizio”

La denominazione ufficiale dell’operazione contro la leadership di Hamas in Qatar è “Atzeret HaDin”, traducibile come “Giorno del Giudizio”. Tale nome richiama la festività ebraica di Shemini Atzeret, durante la quale, il 7 ottobre 2023, le forze di Hamas hanno effettuato un’incursione nel sud di Israele. In queste ore è iniziata la mobilitazione degli abitanti di Gaza, ai quali l’esercito israeliano ha intimato di lasciare la città.