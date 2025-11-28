Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per minaccia aggravata e porto abusivo di armi nella periferia di L’Aquila. Un cittadino extracomunitario irregolare è stato individuato come responsabile, insieme ad altri due soggetti, di un raid punitivo ai danni di un connazionale, per motivi ancora da chiarire.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra il 26 e il 27 novembre quando la squadra volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, su segnalazione della Sala Operativa della Questura di L’Aquila, è intervenuta presso un’abitazione situata all’estrema periferia di Avezzano (AQ), dove era stata segnalata una violenta lite.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno notato tre soggetti che, alla loro vista, si sono dati alla fuga, abbandonando l’autovettura utilizzata per gli spostamenti. Durante l’inseguimento, uno dei fuggitivi, già noto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto distintamente dagli operatori.

La ricostruzione dei fatti

Per chiarire la dinamica dell’accaduto, gli agenti hanno effettuato un accurato sopralluogo e raccolto le testimonianze dei presenti. Secondo quanto riferito, alcuni uomini avevano preso a calci e pugni la porta d’ingresso dell’abitazione, intimando con toni minacciosi a un loro connazionale di uscire. Quando la vittima, che si trovava all’interno con la propria famiglia, ha aperto la porta, uno dei tre aggressori si è scagliato contro di lui brandendo un coltello di grosse dimensioni.

L’intervento dei vicini e delle forze dell’ordine

L’azione violenta è stata interrotta dall’arrivo dei vicini, attirati dai rumori, e successivamente dall’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno messo in fuga gli aggressori. All’interno dell’autovettura abbandonata dai malviventi è stato rinvenuto e posto sotto sequestro un coltello di grandi dimensioni, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, che ha poi sporto formale querela per l’accaduto.

L’identificazione e la denuncia

L’uomo riconosciuto dagli agenti, già sottoposto alla misura restrittiva dell’obbligo di dimora nella Provincia di L’Aquila con permanenza notturna presso il proprio domicilio, è stato tempestivamente intercettato anche grazie alla collaborazione dell’Arma dei Carabinieri. È stato fermato mentre rientrava nella propria abitazione e condotto presso il Commissariato per ulteriori accertamenti.

I reati contestati

Il soggetto, cittadino extracomunitario irregolare e con numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per minaccia aggravata e porto abusivo di armi. L’episodio, avvenuto nella notte del 26 novembre, ha visto l’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri e si è concluso con il sequestro dell’arma e la denuncia del principale responsabile.

Le indagini in corso

Le motivazioni alla base del raid punitivo restano ancora da chiarire. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per identificare gli altri due soggetti coinvolti e per ricostruire con precisione i contorni della vicenda. L’attenzione resta alta nella zona periferica di L’Aquila, teatro dell’episodio.

