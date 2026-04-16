Rajae Bezzaz, l’intervista al volto di Striscia: “Sono ancora la bambina che sale sul tavolo e sogna un palco”

C’è una parola che torna spesso, parlando con Rajae Bezzaz: empatia. Non come concetto astratto, non come formula da spendere in un’intervista, ma come postura davanti alla vita. Rajae Bezzaz osserva, assorbe, trattiene. Lo fa quando parla del lavoro, dei personaggi che interpreta, delle persone incontrate grazie a Striscia la Notizia, della sua famiglia, del Marocco, dell’Italia, dell’infanzia, dell’amore. In lei convivono molte identità e molte spinte diverse. C’è la bambina che saliva sul tavolo di casa per trasformarlo in un palcoscenico e assegnava ruoli a tutti. C’è la donna che ha lavorato senza fermarsi mai, attraversando televisione, radio, teatro, cinema e conduzione. C’è la figlia di una famiglia musulmana tradizionalista che ha dovuto difendere con forza la propria strada. E c’è una persona che continua a guardare il mondo con occhi pieni di curiosità, quasi da geco, come dice lei stessa, seduta al sole e intenta a capire da quale parte andare. Rajae Bezzaz è una donna che tiene insieme mondi molto diversi. È cresciuta tra il Marocco, la Libia e l’Italia, tra lingue, religioni, abitudini, educazioni e visioni del mondo che spesso sembrano inconciliabili. Eppure, invece di scegliere una parte sola, ha imparato a restare nel mezzo. A fare da ponte. A riconoscere le somiglianze prima ancora delle differenze. È una posizione che a volte pesa, perché significa non sentirsi mai del tutto da una parte o dall’altra. Ma è anche il luogo da cui nasce la sua sensibilità. Nel racconto che fa di sé in esclusiva per Virgilio Notizie non c’è mai vittimismo, nemmeno quando ricorda gli anni in cui la sua famiglia non approvava le sue scelte, quando alcuni parenti le hanno tolto la parola o quando si è sentita guardata come se dovesse continuamente dimostrare qualcosa. C’è piuttosto una forma di lucidità ostinata. Rajae sa bene quanto sia difficile crescere sentendosi sempre un po’ fuori posto, un po’ sotto esame, un po’ diversa. E forse è proprio per questo che oggi sente così forte il bisogno di dare voce a chi resta ai margini, a chi si sente escluso, a chi cerca soltanto di essere riconosciuto. Parla della guerra, dei profughi, delle donne, dei bambini, dell’identità, della cittadinanza, dell’amore e del lavoro sempre nello stesso modo: partendo dalle persone. Non le interessa il racconto teorico, ideologico o astratto. Le interessano le vite, le paure, i dettagli. Le interessa capire come si sopravvive a una perdita, come si ricomincia, come si protegge un figlio, come si continua ad amare dopo essere stati feriti. Anche quando racconta il successo, non lo fa mai in termini di traguardi o di immagine. Lo racconta come un percorso faticoso, fatto di tentativi, di stanchezza, di ambizione, di paura di non essere abbastanza. Rajae Bezzaz parla spesso della mente e di quanto possa diventare una trappola. Dice che la mente mente. Che a volte ti convince di non avere fatto abbastanza, di essere in ritardo, di non valere. E allora bisogna ricordarsi di guardare il quadro intero, non soltanto il frammento che fa più paura. Forse è anche per questo che, a un certo punto della conversazione, torna più volte la figura della bambina che è stata. Una bambina allegra, piena di energia, sempre pronta a giocare, a recitare, a immaginare. Una bambina che, nonostante tutto, sente di avere ancora dentro di sé. E che vuole continuare a proteggere. Perché in fondo il filo rosso che attraversa tutto quello che Rajae Bezzaz fa è sempre lo stesso: cercare umanità anche dove sembra impossibile trovarla. Nei conflitti, nelle differenze, nei viaggi, nelle ferite, nelle persone. E forse è proprio questo che rende la sua voce così riconoscibile: la capacità di restare vulnerabile senza smettere di essere forte.

Se dovesse guardarsi intorno in questo momento, che periodo è della sua vita?

“È un periodo davvero particolare. Mi sento in una fase di costruzione intensa, piena di energia, voglia di fare, di provare e di sperimentare. Ho anche il desiderio di lanciarmi nel vuoto e nell’ignoto, senza paura. Ci sono momenti, però, in cui penso che lavoro da 21 anni e continuo ancora a costruire, progettare e creare: sono magari quelle due ore in cui mi sento distrutta da questo continuo immaginare. Poi la voglia torna e riparto. Sono convinta che l’esercizio quotidiano serva, anche nelle attività che si praticano meno. Ho attraversato periodi in cui ero sempre sul palco, immersa nel live, e altri molto lontani da quel contesto. Quando ci ritorni, ti senti come se non l’avessi mai fatto: imprecisa, impacciata. D’altronde si tratta di mondi molto diversi tra loro: televisione, radio, teatro, cinema. Sono linguaggi differenti. Il filo rosso che resta, per me, sono i valori che un progetto comunica, oltre al linguaggio tecnico, che naturalmente cambia da un ambito all’altro. È tutto molto stimolante. In questo periodo, per esempio, conduco anche molti eventi dal vivo e faccio da moderatrice: adoro il live perché ho iniziato così. A parte il teatro da bambina, molti dei palchi che ho calcato a 15, 16 o 20 anni erano contesti dal vivo o concorsi di vario tipo. Ero sempre lì. È stata la mia palestra”.

Se dovesse raccontarmi il valore più importante dei progetti che la coinvolgono in questo periodo, quale sarebbe?

“L’empatia. Esiste la convinzione secondo cui, se non si nasce in un luogo, non si vive una determinata esperienza o non si ha una certa storia personale, allora non si può capire davvero l’altro. Io invece penso che l’empatia sia in parte innata e in parte si alleni ogni giorno. Per me è un muscolo: va allenato, proprio come la gentilezza, l’educazione e molte altre qualità. Cresce e si rafforza. Si possono comprendere anche difficoltà che non ci appartengono e che forse non affronteremo mai. C’è chi sostiene che, non avendo figli, non si possa esprimere un’opinione su certi temi. Ma io credo che si possa farlo comunque, perché sono una zia, una donna nel mondo. I figli degli altri sono anche una mia responsabilità, quindi non vedo perché non dovrei sentirmi coinvolta. A volte mi arrabbio per questa visione. Non devo trovarmi in Iran per comprendere gli iraniani, né in Afghanistan per capire gli afghani, o a Gaza per rendermi conto di quello che sta accadendo. Trovo impoverente questa tendenza a separare sempre noi dagli altri, come se, finché non viviamo direttamente un’esperienza, non fossimo in grado di comprenderla o di esprimere un giudizio. Per me l’empatia è questo: mettermi in gioco, cercare di comprendere realtà lontane da me, che forse non vivrò mai in prima persona, e impegnarmi perché possano cambiare”.

Anche dal punto di vista professionale?

“Sì, dal punto di vista professionale tutto questo aiuta a crescere moltissimo. Il lavoro dell’attore, per esempio, è uno di quelli che permette di indossare molti panni diversi. È l’aspetto che mi piace di più: immaginarsi nella vita degli altri, confrontarsi con situazioni differenti, chiedersi come si reagirebbe e quale effetto farebbe trovarsi in quel contesto”.

Quanto hanno a che fare con tutto questo le storie raccontate nel corto Sirens, in cui lei recita?

“Sirens racconta soprattutto di una madre siriana che deve trovare una via di fuga attraverso il Mediterraneo per costruire un futuro per sé e per sua figlia, per cambiare il loro destino. Questa donna si trova davanti a mille difficoltà, cerca di aggirarle ma soprattutto prova a garantire alla figlia una parvenza di normalità. Non sono siriana e non sono madre, ma ho compreso perfettamente la situazione in cui si trova quel personaggio. Ho accettato il progetto anche perché, in qualche modo, mi ricorda mia madre. Quando eravamo in Libia, tra la guerra del Golfo, l’embargo e tutto il resto, mia madre ha dovuto pensare a ogni dettaglio: come ripartire, come raggiungere il Marocco, come ricostruirsi una vita con due figli. Ha dovuto vendere tutto quello che aveva e convertirlo in oro, perché non poteva portare fuori nulla dal Paese e non voleva rischiare che le venissero sottratti i beni che era riuscita a salvare. Ho rivissuto quella fatica materna attraverso questo ruolo. Mi commuove molto interpretare un personaggio così vicino a ciò che mia madre ha vissuto per darci un futuro, per salvarci. Quando mi è stato proposto, ho detto subito sì. Il corto ripercorre la tragedia del naufragio del 2013, avvenuto tra Lampedusa e Malta, sentivo anche l’urgenza di dar voce a chi non c’è più, persone che abbiamo il dovere morale di commemorare affinché il loro sacrificio e la loro sofferenza, purtroppo comune a troppi altri destini, non cadano nell’oblio.

Foto: Chiara Giannoni / US: Ivana Stjepanovic

Nel film Vitamine, prossimamente al cinema, interpreta invece un personaggio molto diverso. Chi è?

“Interpreto una manager milanese stressata, che ha in qualche modo messo in congelatore il cuore e i sentimenti. Non perché non li abbia. In alcuni momenti emerge il suo lato più umano, ma anche molto disilluso. È una donna che ha creduto molto nell’amore e che, proprio per questo, ha dovuto costruirsi una corazza per stare al mondo, per avere successo, perché sentiva di dover dimostrare qualcosa come donna d’affari: aveva sofferto per amore e non voleva più soffrire. Non riesce nemmeno a comprendere le scelte della sua assistita, una scrittrice giovane e talentuosa, perché osserva tutto attraverso ciò che è accaduto a lei. Le impartisce continuamente lezioni con un certo cinismo, ma poi emerge anche il motivo per cui è diventata così. In fondo è quello che viviamo tutti i giorni: dover performare, essere i migliori, amare o non amare, avere figli oppure no, cambiare Paese, correre, salire, scendere. Sembra sempre una continua messa in scena”.

Dal punto di vista della performance, che cosa ha rappresentato e rappresenta per lei l’esperienza a Striscia la Notizia?

“Una sfida continua. Bisogna rinnovarsi costantemente, perché il pubblico è esigente. Quando percepisce che hai voglia di fare, pretende sempre di più e non perdona nulla”.

Quando Striscia la Notizia non è stata più una possibilità concreta, almeno per il momento, qual è stata la prima reazione?

“Ho sempre fatto tante attività contemporaneamente, perché mi è sempre piaciuto spaziare. Come le dicevo prima, amo l’arte della comunicazione in tutte le sue forme e sfaccettature: la radio, il cinema e il teatro fanno parte della mia vita da sempre. Però ho studiato moltissimo per l’ultima versione di Striscia la Notizia, perché dovevamo partire con quella grande opportunità rappresentata da cinque puntate in prima serata. Ero emozionata, perché realizzare un prodotto diverso in prima serata è stata una sfida affrontata tutti insieme. Per me, Striscia la Notizia è stata casa negli ultimi dodici anni e, di conseguenza, lo è stata anche quest’anno, nonostante la formula diversa, più breve, e tutto il resto. Pur avendo tanti progetti e vivendo molte esperienze interessanti, non mi sono mai allontanata davvero, perché Striscia la Notizia è una parte importante della mia vita. È una realtà a cui tengo molto, che mi ha dato tanto e alla quale ho dato tanto. C’è stato uno scambio profondo, sia umano sia professionale”.

Una casa che, a differenza di altri, non ha abbandonato…

“Assolutamente no. Ho continuato a portare avanti tutto, anche se fare tante attività insieme non è semplice. Le giornate durano ventiquattro ore. Però ho sempre avuto il desiderio di coltivare tutto questo, rinunciando anche a una parte importante della mia vita privata. Il prezzo è molto alto. Mentre altri magari hanno preferito dedicarsi soltanto a Striscia la Notizia, oppure a un solo progetto, per avere più tempo per la famiglia o per riposare, io sono molto vulcanica e riesco a fare tutto. Non so nemmeno bene come. Anzi, spesso arrivo sempre in ritardo. Questo è il segreto: se si vuole fare tutto, si finirà inevitabilmente per arrivare sempre in ritardo”.

Oggi c’è ancora bisogno di Striscia la Notizia?

“Mi auguro che Striscia la Notizia possa continuare a brillare e a difendere davvero le tante cause, piccole o grandi che siano. Continuano ad arrivare moltissime segnalazioni, dalla mattina alla sera. Sono molto legata alla famiglia di Striscia. Sento spesso Vittoria Ricci, la produzione e Antonio Ricci. E se mi chiede se ci sia ancora bisogno di Striscia la Notizia in Italia, la risposta è sì, senza alcun dubbio. Perché non è soltanto un programma. È un programma di servizio. Il vero servizio pubblico, per me, è Striscia la Notizia. E poi, anche se può sembrare banale, fa sentire le persone tutelate. Ricevo circa cinque messaggi al giorno da persone che mi chiedono aiuto. E non parlo delle richieste che arrivano alla redazione, ma di richieste rivolte direttamente a me. Mi scrivono persone che conosco, persone che mi vengono segnalate, persone con cui entro in contatto. Per questo percepisco chiaramente questo vuoto”.

In effetti, “chiamo Striscia” è quasi diventata un’espressione comune.

“Esatto. E poi Striscia la Notizia ha risolto moltissimi problemi. Sono felice di aver fatto parte, e spero di poter continuare a farlo, di una realtà che ha dato speranza a chi l’aveva persa, a chi non aveva più fiducia in nulla. Striscia la Notizia è una scuola di empatia importantissima, perché bisogna entrare completamente nei problemi delle persone. E quei problemi diventano anche tuoi. È vero che bisogna trovare un equilibrio e non portarsi tutto a casa, ma ci ho messo anni prima di smettere di farmi travolgere emotivamente quando tornavo la sera, soprattutto di fronte alle situazioni più difficili, quelle che non si riuscivano a risolvere subito. Mi faceva molto male. Ci è voluto tempo per trovare un equilibrio. Un po’ come accade a un medico quando perde un paziente in sala operatoria. Poi, però, l’ho trovato. La verità è che non sono mai diventata cinica. Non è mai stato soltanto lavoro. E questo, per me, è quasi un miracolo, perché dopo quasi dodici anni qualcuno potrebbe anche pensare di arrendersi o di smettere di interessarsi. Invece no. Questo programma ha continuato ad allenare la mia umanità. Con tutte le sue difficoltà, mi ha aiutata a crescere sia professionalmente sia umanamente, e non sempre questi due percorsi procedono insieme”.

Da piccola aveva già capito che la recitazione sarebbe stata la sua strada?

“Da piccola giocavo sempre a recitare. Secondo me, quando a un bambino piace qualcosa, bisogna osservarlo bene per aiutarlo a realizzare ciò che ama davvero, a seguire la sua indole. Bisogna aiutarlo a sviluppare il proprio talento o anche semplicemente ciò che lo appassiona. Da bambina salivo già sul tavolo e lo trasformavo in un palco. Inventavo storie, interpretavo personaggi, cantavo, immaginavo fiction e sitcom. Assegnavo persino agli altri i vari ruoli: facevo anche la sceneggiatrice e la regista. Mi piaceva moltissimo. Infatti, mia nonna aveva iscritto sia me sia mia sorella a teatro e frequentavamo questo corso. Per me era l’attività più divertente del mondo. Ero una bambina molto vivace, piena di energia e amante del divertimento. Ridevo sempre, avevo questo viso tondo, da pagnotta. Veniva spontaneo abbracciarmi appena mi si vedeva. E spero di essere ancora così oggi, perché per fortuna non mi manca il sorriso. Per questo mia nonna mi incoraggiava molto in quella direzione: era l’attività che più mi divertiva. Mi piaceva talmente tanto che studiavamo per tutto l’inverno e poi, a fine stagione, portavamo in scena il nostro spettacolo, il musical finale. E il pubblico è qualcosa che ho sempre amato. Volevo fare proprio quello”.

Crescendo, però, immagino che non sia stato semplicissimo.

“No, perché crescendo, quando ho iniziato a voler fare la conduttrice, l’attrice e a studiare musica, tutto questo è diventato un problema per la mia famiglia. Per loro erano passioni che andavano bene da bambini, per divertirsi. Da adulti, invece, bisognava studiare, lavorare, fare il giudice, il magistrato, il medico. Nella loro visione, fare questo mestiere significava finire sotto i ponti. Era considerata una sciagura. Poi c’era tutta l’idea di un ambiente promiscuo, poco serio”.

Quindi hanno iniziato a mettere dei paletti. Era una paura legata solo al lavoro oppure anche al fatto che era una donna?

“Un po’ per entrambe le ragioni. Ero una donna, quindi per loro ero vulnerabile e destinata a entrare in un contesto maschilista, di cui si sente sempre parlare in termini di sesso, droga e rock and roll. Poi scherzo sempre dicendo che mi chiedo dove siano davvero sesso, droga e rock and roll. A volte penso quasi di essere stata truffata, perché lavoro più di chiunque altro. Però l’idea diffusa era quella: si finisce in un brutto giro, si viene trascinati nei vizi, ci si deve vendere. Quindi, al di là del fatto di essere uomo o donna, per loro restava comunque un mestiere poco serio. Adesso hanno fatto un po’ pace con questa realtà, come molte famiglie e molte generazioni hanno fatto pace con il mondo dell’arte. Una volta, quando volevi fare l’artista, eri considerato uno sbandato, una persona poco seria. Ti vedevano già in quel modo. E io dicevo che non fumavo nemmeno le canne, quindi non capivo a che cosa si riferissero. Per loro significava una sola cosa: andare a studiare e trovare un lavoro. Io, invece, ho insistito. Ho attraversato anche anni difficili, durante i quali la mia famiglia non mi parlava perché non condivideva le mie scelte. Magari usciva un giornale con una mia foto in costume, scattata dai paparazzi o posata, e per loro rappresentava davvero un grande affronto. Bisogna considerare che provengo da una famiglia musulmana tradizionalista. Ho zie molto aperte mentalmente che, pur portando il velo, sono molto ferme nelle loro scelte, accettano serenamente le nostre differenze e cercano il dialogo. Però ho anche zii molto severi che mi hanno tolto la parola. Non mi hanno fatto nulla di male, ma mi hanno esclusa dalle loro vite. Per loro ero maleducata, diseducativa per i loro figli. Come se non esistessi. Però ero talmente convinta della mia scelta che non mi sentivo punita. Non pensavo di dover avere per forza l’approvazione di qualcuno. Ed è una convinzione che ho ancora oggi rispetto alle mie decisioni. Anche se a volte capita che, quando si stima molto qualcuno sul piano professionale, si cerchi una mano, una conferma, si desideri che qualcuno condivida le proprie scelte, perché viviamo sempre in un contesto di precarietà lavorativa e non sappiamo mai davvero se stiamo facendo bene o male. In quel caso, però, non mi importava affatto. Ero probabilmente una ragazzina un po’ folle. Pensavo che, se non mi accettavano, pazienza. Volevo fare quello nella vita”.

Una ragazzina folle o molto autodeterminata?

“Sì, forse oggi sono un’adulta un po’ folle e allora ero una ragazzina molto autodeterminata. Anche in questo periodo, con tutti questi cambiamenti, queste novità e queste nuove proposte di lavoro, mi definisco una salamandra seduta al sole sopra un sasso caldo. È una fase in cui mi sento proprio in questo modo, con questi occhi da geco che si guardano intorno e cercano di capire da che parte andare. Se devo darle un’immagine di come mi sento oggi, è questa. Questo stare seduta al sole non è negativo. È un ambiente caldo, protettivo, bello. L’importante è non prenderci troppo gusto. Mi sto concedendo un po’ di tempo, una pausa per ritrovare me stessa, perché bisogna immaginare che abbia lavorato sette giorni su sette per tutti questi anni. E non è una questione economica. Ho lavorato per passione, con entusiasmo, ogni giorno, senza fermarmi mai. Non sono mai stata una persona con una vita canonica. Per questo oggi, quando entro in casa e magari ho mezza giornata libera, mi osservo e penso a quanto sia bello. E allora mi viene da pensare che chi fa la siesta abbia una vita completamente diversa dalla nostra. Adoro questa abitudine, anche se non riuscirei a viverla fino in fondo. Perché sono in una fase in cui non è fame economica, ma fame di vivere. Voglio davvero divorare la vita nel modo che sento più giusto per me”.

Per lei che cosa significa la parola ambizione?

“Sono molto ambiziosa. Lo sono sempre stata. Però sempre con grande rispetto ed equilibrio. Non sono mai stata una persona che sgomita nella vita. Per me c’è differenza tra ambire a diventare la versione migliore di sé e voler essere qualcun altro. E’ bello desiderare di diventare ciò che davvero ti rappresenta. Non bisogna per forza pensare a Hollywood o a chissà quale vetta. Se ami il tuo percorso e quella è la tua vetta, allora va bene così. Anche se, in realtà, la vetta non significa molto. Dirò una frase forse scontata, ma la penso davvero: conta il percorso. Conta il cammino che fai per arrivare fin lì. Quando mi capita di fare qualcosa di davvero bello e importante, come adesso che sono stata a Los Angeles, penso sempre che non avrei mai immaginato di arrivare fin lì. Però faccio semplicemente ciò che sento di dover fare. Agisco. Non resto troppo nella mente. Ci entro, ma per poco, perché la mente, mente. Non mi piace rimuginare. Mi è rimasta impressa una frase che mi disse il mio terapista di neurofeedback: rimuginare è il male del cervello. Per me è una frase vera. Quando ho passato troppo tempo a rimuginare e a restare intrappolata nella mente, mi sono resa conto di non aver fatto passi avanti. Mi sono soltanto ammalata. Per questo oggi faccio ciò che sento e poi lascio che accada quello che deve accadere. Ho molta ambizione nel continuare a creare e a fare, ma non mi aspetto necessariamente un risultato preciso. Arriva ciò che deve arrivare, nel bene o nel male. Però, quando ti muovi con un intento pulito e sincero, è difficile che accada qualcosa di davvero negativo. E se arriva qualcosa di doloroso, spesso serve comunque a lasciarti un insegnamento, una crescita, una lezione. Magari hai fatto tutto bene, ma ti sei affidata alla persona sbagliata, a quella che poi ti ha chiuso tutte le porte. E allora impari. Impari che, nelle prossime esperienze lavorative o personali, non devi affidare tutto a chi non ha buone intenzioni. Oppure impari che una persona può avere sbagliato, ma restare comunque una brava persona, e allora capisci anche che non tutti sono portati per fare tutto. È un percorso di crescita. Siamo qui per questo. Siamo qui come individui, ma anche come parte di questo grande corpo che ci unisce tutti. Bisogna mantenere la propria individualità, ma contribuire alla complessità di questa grande macchina che è il mondo, con tutte le sue sfaccettature, i suoi microcosmi e le sue microparticelle”.

Quando pensa che la mente le abbia mentito di più?

“Quando entravo nei circuiti della paura. Quando la mia mente mi diceva che non avevo fatto niente, che dovevo ripartire da zero, che ero molto indietro. In realtà si stava concentrando soltanto su quel problema e dimenticava completamente tutto quello che avevo fatto fino a quel momento. Questo è uno dei momenti in cui la mente mi ha mentito di più. Perché, se guardi soltanto un frammento della realtà, finisci per vedere solo quello. E vai nel panico. Per questo è davvero importante avere accanto persone sane, che ti vogliono bene, persone lucide, che sappiano dirti che non è così, che stai dicendo una sciocchezza, che devi tornare in te stessa e guardare anche tutto il resto. E allora riesci a uscire da quel circuito. Perché, se ti isoli e rimani sola con la tua mente, lasciando che sia lei a mentirti, finisci per diventare vittima di te stessa”.

Ci sono altri modi in cui la mente le mente?

“Sì. Un altro è l’idealizzazione delle persone. Quando inizi a pensare che gli altri siano più capaci, più bravi, più forti di te. Inizi a dipendere dal loro sapere, dall’amore che possono darti. Idealizzi tutto e tutti. E così finisci per togliere valore a te stessa. Dai poca credibilità a ciò che sei, perché pensi che gli altri sappiano sempre più di te. E questo vale anche per l’amore. Succede nel lavoro, in famiglia, nelle relazioni. E spesso non accade per cattiveria. Secondo me non è sempre una questione di cattiveria patologica. A volte succede perché si creano compensazioni tra i vuoti degli altri e i propri. E ci si incastra perfettamente in quelle zone oscure reciproche”.

Che cosa le ha permesso di capire di sé la recitazione?

“Che in realtà dentro di me c’è ancora una bambina che vuole giocare, divertirsi. È giusto prendere tante cose sul serio, ma è giusto anche godersi la propria esistenza ed essere meno severi con se stessi”.

Se potesse, tornerebbe in quella dimensione?

“Ci tornerei subito. Mi sono divertita così tanto da bambina. Ho ricevuto tantissime coccole. Crescendo si diventa un po’ più rigidi, si hanno più dubbi, più paure. Non sai più se una persona ti abbraccia perché vuole davvero farlo oppure perché vuole qualcosa da te. Soprattutto quando diventi un personaggio pubblico. Già quando non hai nulla da offrire, nel senso che gli altri non hanno nulla da ottenere da te, è difficile capire se vogliono stare con te per quello che sei o per qualche altro motivo. Figuriamoci quando intorno hai persone arriviste, che vogliono apparire, che desiderano prendersi una parte di te. Diventa tutto molto complesso. Vorrei tornare in quella dimensione, in cui puoi abbracciare tutti senza pensieri, senza malizia, senza sospettare di nessuno. Come fanno i bambini, che aprono le braccia e vengono verso di te. Loro non sanno chi sei, non sanno nulla. Puoi essere chiunque, ma riescono comunque a disarmarti con quell’abbraccio. Vorrei abbracciare tutti così. Ecco perché mi fanno male le immagini dei bambini sotto i bombardamenti: hanno la paura negli occhi. Lì si entra davvero in un’altra dimensione, qualcosa di inimmaginabile e indescrivibile per chi non l’ha vissuta. Io la vedo negli occhi. Mia madre Jamila, ha lavorato molto con i profughi in Svizzera. Mi raccontava che la cosa che la sconvolgeva di più erano questi bambini con gli occhi vuoti. Ed è difficile vedere dei bambini con lo sguardo vuoto. Invece quelli che arrivano da territori di guerra, dai bombardamenti, dai campi profughi, spesso arrivano dopo aver perso tutto, senza più punti di riferimento. Però basta magari un anno e quella luce ritorna. Ritorna l’amore, ritorna la fiducia”.

Credo che nello sguardo si vedano tante cose.

“L’altro giorno una ragazza con cui ero a cena mi ha detto che la cosa più incredibile di me è che ho ancora gli occhi da bambina. E in effetti è così. Perché sono una bambina. Il mondo non lo sa, ma sono fatta così. Forse mi prendono troppo sul serio. Quindi si vede che continuo ancora a comunicare questa parte di me. Ci sono stati momenti in cui questa bambina si era un po’ spenta. Però va bene anche così, perché in quei momenti ho apprezzato ancora di più ciò che avevo sempre avuto naturalmente. Questo sguardo sognante. Va bene anche perché ho conosciuto alcuni lati più oscuri della vita, e anche il mio lato oscuro. Ho conosciuto la depressione, la mia oscurità e quella degli altri. E sono cresciuta molto”.

Parlando di umanità, non posso non pensare alla graphic novel Otto – Radici nel Deserto. In fondo il filo rosso dei suoi progetti è sempre lo stesso.

“Sì, conoscere luoghi lontani, ma ritrovare in quei luoghi elementi profondamente umani. Umanizzare la guerra, il dolore, il disastro. Perché dentro questi percorsi, che siano un film, un cortometraggio o un fumetto, ci sono sempre la speranza, l’amore, la diversità culturale e interreligiosa. C’è l’incontro, ci sono le scelte. Sono tutti aspetti che ho toccato con mano ogni giorno. E mi sono sempre chiesta se, con una vita diversa, più canonica, più tranquilla, se fossi nata e cresciuta in un solo luogo e non avessi affrontato tutto questo, avrei avuto la stessa sensibilità. Mi chiedo se sarei riuscita a comprendere questi progetti. Perché non sono opere semplici, né da realizzare né da comprendere. Spero che, per chi li ha vissuti, possano essere un balsamo, qualcosa che dica che non si è soli al mondo ad aver attraversato determinate esperienze. E che resti una traccia di tutto ciò che conosciamo e abbiamo vissuto, anche quando non ci saremo più. Una testimonianza che, in questo caso, passa attraverso un fumetto. Per chi invece non ha mai vissuto queste esperienze e ha avuto un percorso diverso, spero possa essere un modo per conoscere realtà differenti”.

Si sente un ponte tra mondi diversi?

“Mi considero davvero il risultato di tante culture, religioni, strutture e tradizioni. Adoro fare da ponte. Mi viene naturale. Ho sempre camminato in equilibrio, quasi come un funambolo, tra Occidente e Oriente. Sono due realtà diverse, ma con molti punti in comune. Sono sempre riuscita a vedere più le affinità che le distanze. E anche quando noto le differenze, cerco di avvicinarle e di apprezzarne la ricchezza. Mi viene spontaneo. E penso che chi ha questa capacità possa essere davvero utile per aiutare le persone a comprendersi meglio. È anche il motivo per cui scelgo di sostenere, attraverso il mio lavoro, sceneggiature e progetti che favoriscano questo incontro”.

Quando è in Occidente, quale parte di sé sente più orientale? E viceversa?

“Quella parte di me molto fiduciosa nel mondo, allegra, aperta, è completamente figlia della filosofia nordafricana, araba e islamica. Della cultura, delle tradizioni, dell’educazione. Lì si apprezza tutto, si vive la giornata, si è molto aperti verso il prossimo. Non significa che qui non esista tutto questo, ma qui ogni aspetto è più stressante. Anche per il contesto. Nessuno ne ha colpa. Qui si è molto concentrati sulla produttività, sulla necessità di risolvere problemi. Io, invece, ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente che mi ha dato moltissima educazione e tantissimo amore. Sono stata riempita d’amore al punto da riuscire ancora oggi a portarlo con me e a trasmetterlo agli altri. Fa parte del mio DNA. In questo sono totalmente maghrebina. L’ospitalità, la generosità, lo scambio, l’ascolto: sono tutti aspetti che vengono da quella parte di me. Poi però, quando sono lì, divento un po’ una milanese imbruttita, la marocchina imbruttita. Perché loro sono molto più rilassati. Pranzo, cena, tranquillità, siesta. Io invece, dopo un po’, impazzisco. Inizio a chiedere se non ci sia nulla da fare, un museo da visitare, un posto da raggiungere, un massaggio da prenotare, una palestra, un viaggio improvvisato. E loro mi guardano come per chiedermi quale problema abbia. Mi dicono di godermi quella dimensione del dolce far niente. Io ci riesco per un giorno, due, tre. Poi, però, sento il bisogno di uscire, esplorare, scoprire il mondo. Ed è lì che capisco che probabilmente non riuscirei a vivere con un ritmo così africano. Anche mia madre lo dice sempre. Poi è vero che, quando siamo lì, siamo in vacanza e quindi non viviamo lo stesso livello di preoccupazione che affrontano loro. Però non hanno quel pensiero costante che qui ci accompagna sempre: il lavoro, le tasse, il futuro, la necessità di produrre. Anche loro ci pensano, ma non permettono che queste preoccupazioni rubino spazio alla quotidianità. Qui, invece, la pressione è molto più alta. Soprattutto se vivi a Milano o nelle grandi città. Non basta mai nulla. E se hai figli, responsabilità, tutto diventa ancora più pesante. Vuoi fare tutto, pagare tutto, tenere insieme tutto. La pressione sociale, qui, è altissima. La vita è proprio diversa”.

Ha ottenuto la cittadinanza italiana molto tempo dopo il suo arrivo. Quella certificazione democratica ha cambiato il suo modo di percepirsi o soprattutto lo sguardo degli altri?

“Ha cambiato il modo in cui vengo trattata in aeroporto. Perché prima, quando mostravo il passaporto marocchino, in alcuni Paesi venivo vista in un certo modo. E quando mi chiedevano il permesso di soggiorno, dopo venticinque anni, mi saliva una rabbia enorme. Perché io stessa mi dimenticavo di avere bisogno di quel documento. Per me il mio documento d’identità ero io. Quindi cambiava soprattutto il modo in cui gli altri mi guardavano. Desideravo ottenere la cittadinanza italiana non soltanto per semplificarmi la vita, ma soprattutto per poter intervenire davvero nella vita politica, per poter votare. Ho votato per la prima volta alle elezioni europee a 35 anni. Mi è sembrato un abuso. Perché dai 18 ai 35 anni non ho potuto esercitare un mio diritto. Mi sono sentita privata di qualcosa di molto importante. Anche il mio primo referendum è arrivato soltanto adesso. Non è stato soltanto tardivo, è stato crudele”.

Per lei era importante poter partecipare alla vita pubblica?

“Sì. Lavoro per l’Italia e con l’Italia. E sono moltissime le persone che nascono e vivono qui senza avere la cittadinanza. Quindi vengono private della possibilità di partecipare. E poi ci lamentiamo perché non sono integrati, perché non sono cittadini. Ma siamo noi a creare attrito, a creare mancanze nella vita delle persone. Dovremmo accelerare le tempistiche, aiutare, semplificare. Dovremmo permettere a chi è nato e cresciuto qui di avere la cittadinanza e di sentirsi davvero italiano. Perché noi ci sentiamo italiani anche senza il pezzo di carta che lo certifica. Però mi sono sentita privata di un diritto. E come me, tantissime altre persone. Adesso l’ho ottenuta, ma continuo a lottare per chi ancora non ce l’ha. Bisogna guardare la realtà in faccia. Non per Rajae, ma per tutti i figli di questo Paese”.

C’è un’espressione che viene usata spesso, “italiani di seconda generazione”. Che cosa significa per lei?

“Capisco che cosa significhi formalmente. Però vedo molto bene la differenza tra me e le mie cuginette. Oggi posso dire di essere marocchina e italiana, quindi italo-marocchina. Posso dire di essere marocchina, marocchina-italiana. Le mie cugine invece, che sono nate qui, non dicono di essere marocchine. Dicono di essere italiane e che i loro genitori sono marocchini. Questa differenza l’ho capita quando gliel’ho chiesto. Loro vivono a Mantova e a Perugia e mi hanno risposto proprio così: loro sono italiane, i loro genitori sono marocchini. Ed ero quasi spaesata. Perché la differenza tra chi è arrivato qui a 9 o 10 anni e chi è nato qui è enorme. Loro sono italiane. Quando gli dici “italiane di seconda generazione”, ti guardano quasi stupite, come per dire: in che senso? Sono italiana. Quell’espressione rischia di essere vuota di significato. E soprattutto rischia di farti sentire sempre diversa. Come se questo Paese mantenesse comunque una distanza da te. Come se non ti riconoscesse fino in fondo. È come essere sempre sotto esame. Non sei soltanto “di seconda generazione”, sei sempre anche qualcos’altro”.

In merito alla diversità, che cos’è invece The Mary Shelley Picture Show – Making of?

“ Sarà un’esplorazione ‘dietro le quinte’ del colossal ispirato al celebre romanzo Frankenstein che abbiamo portato in scena l’anno scorso. Quest’anno mostriamo tutto ciò che accade prima di arrivare allo spettacolo. Quindi i provini, il modo in cui vengono assegnati i ruoli, tutto il caos che si crea ogni volta durante la preparazione. Raccontiamo questa compagnia teatrale (Minima Theatralia) attraverso uno degli spettacoli che non solo è andato in scena, ma che ci ha messi più alla prova. Perché lavorare con elementi così diversi tra loro, con persone che rappresentano mondi differenti, tra cui anche persone con disabilità, e far collaborare tutti insieme non è semplice. Quando poi si vede lo spettacolo sul palco sembra tutto facile, naturale. Invece raccontare il vero spettacolo che esiste dietro le quinte lo trovo ancora più divertente. Perché siamo una banda di matti, di persone che si divertono tantissimo, ma che prendono anche molto sul serio quello che fanno. C’è molta voglia di crescere. E questa compagnia ha formato anche tante persone che magari oggi non ne fanno più parte, ma continuano a svolgere questo mestiere. Lo fanno a livelli diversi, ma restano molto riconoscenti verso questa esperienza, che prima di tutto è umana e artistica. Ci sta facendo bene. E fa bene anche a chi viene a vederci. Il 9 e 10 maggio saremo al Teatro Elfo Puccini a Milano.

Venire a vedere lo spettacolo, però, è un gesto di grande tenerezza. Qual è l’ultimo che Rajae ha concesso a Rajae?

“Adoro, anzi sono una vera appassionata di massaggi. Mi rigenerano e fanno sentire coccolata. È una delle cose che davvero mi mantiene morbida, come la carne Kobe. (ride, n.d.r.) Ogni tanto penso che, se mi facessero delle analisi, troverebbero tutto il grasso infiltrato nel muscolo da quante coccole mi concedo. Vado spesso dalle thailandesi, ma conosco tutti i tipi di massaggio: russi, ucraini, thailandesi, giapponesi. Ognuno ha la sua tecnica. Dedico quell’ora, quell’ora e mezza al mio corpo. Spesso mi addormento. E in quel momento penso a quanto sia importante esserci per sé stessi, ringraziarsi per tutto quello che si fa ogni giorno, per il fatto di riuscire a restare in piedi. Per me è un vero gesto d’amore verso me stessa”.

È interessante che abbia detto “dalle” e non “dai”. Si sente più sicura?

“No, donne o uomini per me non fa differenza. Ho questa fiducia nell’umanità, che forse è giusta oppure no, ma voglio continuare a pensare bene. E devo dire che, fino a oggi, questo atteggiamento mi ha portato fortuna. Mi lascio andare completamente. Chi fa questo lavoro lo percepisce. Mi dicono sempre che riesco a lasciarmi andare tantissimo. E si emozionano, perché immagino che spesso abbiano tra le mani persone rigide, diffidenti. Poi vedono me, che mi sciolgo come un gelato al sole, e pensano di avere davanti una bambina da coccolare”.

Torna ancora una volta questa bambina…

“E meno male. Dobbiamo tenere sempre vivo il rapporto con il nostro bambino interiore. Sembra una frase da cioccolatino, ma lo penso davvero. Quella parte di noi va protetta, coltivata. Bisogna coccolarsi. Io, per esempio, prima di entrare in doccia mi abbraccio sempre. Non so perché, ma lo faccio, mi viene naturale. Ogni tanto mi faccio anche una carezza sulla spalla. Perché non devono essere sempre gli altri a farlo”.

È un gesto molto simbolico, perché se riesce a farlo da sola non dipenderà mai completamente da nessuno.

“Esatto. Però non voglio dare una visione totalmente individualista o autoreferenziale. Gli altri ci servono. Gli altri sono fondamentali e noi siamo fondamentali per loro. Solo che, ogni tanto, bisogna anche esserci per sé stessi. Questo non significa restare soli per sempre o dover essere fortissimi e non avere bisogno di nessuno. Perché questa retorica della solitudine e dell’isolamento mi dispiace. Mi sembra che stia spingendo l’umanità verso qualcosa di impoverente. Noi siamo gli altri e gli altri sono noi. Però, dentro questo grande mondo, ci sei anche tu. E puoi essere una persona bella per te stessa. Spero di esserlo per me stessa”.

Non le ho ancora chiesto se all’orizzonte ci sia un principe azzurro…

“L’amore? Non ho questa ossessione. Per me è un tema molto complesso. Gli attribuisco una grande importanza nella mia vita e, proprio per questo, non lo tratto come qualcosa che devo avere per forza o come un obbligo. Quando succede, succede. Non mi piacciono le coppie che restano insieme per abitudine, per convenienza, perché hanno figli, un mutuo o una struttura da mantenere. Quando vedo queste situazioni provo quasi un brivido. Non sono fatta per quel tipo di rapporto. Sono fatta per l’amore, per la passione, per qualcosa di sano, di bello. Per qualcosa che mi accetti e che io possa accettare”.

Però mi ha già risposto dicendomi che per lei l’amore conta.

“Sì, conta moltissimo. Per me è una delle grandi sfide. Trovare qualcuno con cui costruire davvero una relazione, avere una persona nella mia vita, in una vita già così piena e complicata. Trovare qualcuno con cui stare bene senza farci del male, rispettandoci. È una sfida. A volte guardo gli altri e mi chiedo come facciano. Bravi. Io non lo so. Perché ci vuole anche molto lavoro su sé stessi. Bisogna capire quando è il momento di fare un passo avanti e quando, invece, si sta entrando in un gioco di compensazioni. È complicato. A volte vedo persone che cambiano compagno o compagna con una facilità incredibile, e penso che non saprei proprio come fare. Perché poi ti scontri con l’altro, con tutte le sue paure, le sue fissazioni. Io, poi, scelgo sempre persone molto cerebrali e quindi finisco per scegliere casi complicati, persone felici e piene di vita, proprio come me. Per questo non riesco a vivere tutto in modo rapido. E poi mia madre si affeziona tantissimo. Quelle rare volte in cui ho pensato che una relazione potesse funzionare e le ho presentato quella persona, lei si è affezionata subito. Lei vorrebbe che mi sposassi, che avessi figli, che facessi un percorso più canonico. E io le rispondo sempre: chissà. Può succedere oppure no. Io sono qui. Però, a differenza di tanti, ci penso prima di mettere al mondo dei figli”.