Rama Duwaji paragonata a Lady Diana, chi è la moglie siriana di Mamdani che sostiene la Palestina

New York ha un nuovo sindaco: Zohran Mamdani. Il neoeletto si è sposato da pochissimo con Rama Duwaji, che è stata presto paragonata a Lady Diana. Duwaji è una cittadina siro-americana, musulmana ed è un’artista. Non ha voluto fare campagna elettorale con il marito, mostrandosi molto poco in tv, ma è rimasta dietro le quinte a muovere i cosiddetti fili grazie alle sue competenze social e artistiche.

Chi è Rama Duwaji

Rama Duwaji è la moglie del nuovo sindaco di New York, sì, ma non solo. È un’artista siro-americana, molto giovane, cresciuta a Houston, in Texas. Le radici della sua famiglia però sono a Damasco. A 9 anni si è trasferita a Dubai con i genitori, per poi tornare negli Stati Uniti, dove ha terminato gli studi.

Ha frequentato la Virginia Commonwealth University School of the Arts nella sede in Qatar, poi a Richmond, dove si è laureata nel 2019 in Belle Arti. A New York ha conseguito un master in Illustrazione.

IPA In foto Rama Duwaji e il marito

In questa città ha conosciuto Mamdani. A farli incontrare è stata un’app, Hinge, nel 2021. Lui era già deputato dell’Assemblea dello Stato di New York, lei un’artista freelance.

Un’artista per i diritti

Insieme sostengono la popolazione palestinese e criticano il governo israeliano. Secondo la professoressa di studi sui media alla Quinnipiac University: “Ciò che pubblica è in linea con molti degli argomenti di cui ha parlato Mamdani. Sto iniziando a vedere una fusione di alcuni di quei lavori dove il lavoro di advocacy che sta svolgendo supporterà quello che sta facendo lui, anche se in modo separato, invece di sminuirlo”.

L’artista ha proseguito con il proprio lavoro nel corso dell’anno ed è stata intervistata su Yung, una rivista che si concentra sull’arte africana e mediorientale. Rama Duwaji ha spiegato che per le sue opere guarda alle persone che le stanno a cuore. “Con così tante persone espulse dal Paese e messe a tacere dalla paura, tutto ciò che posso fare è usare la mia voce per parlare il più possibile di ciò che sta accadendo negli Stati Uniti, in Palestina e in Siria”, ha dichiarato.

L’attenzione per i diritti l’ha fatta subito apparire, per il pubblico, come una possibile nuova Lady Diana. Come la defunta principessa, infatti, si mostra attenta a tematiche delicate. Saranno le sue prossime mosse a “incoronarla”.

Il suo ruolo nella campagna elettorale

Non si è limitata a sostenere il marito nel privato: anche se non è comparsa in televisione, il suo ruolo nella campagna elettorale si è fatto sentire, a partire dalla sua arte impegnata sulla giustizia sociale, l’inclusione e i diritti civili. Ma non solo.

Ha sfruttato le sue competenze artistiche per scegliere colori e font per le scritte: per esempio il giallo-aranciato della tessera della metropolitana, il blu dei Mets di New York e il richiamo al rosso dei pompieri.

Ha anche programmato la presenza social del marito, che ha avuto un importante impatto sulla campagna elettorale, portandolo presto ad avvicinare i giovanissimi e non solo, anche gli emarginati e gli abbandonati dalla politica.