Ramesh Vishwashkumar sopravvissuto all'incidente dell'aereo Air India, il passeggero era seduto al posto 11A

Un solo sopravvissuto nel disastro aereo di Air India ad Ahmedabad: è Ramesh Vishwashkumar, 40 anni, cittadino britannico. Era seduto al posto 11A quando il Boeing 787 è precipitato poco dopo il decollo giovedì 12 giugno. L’uomo è stato trovato vivo tra i rottami e ricoverato con ferite a viso, torace e piedi. Secondo quanto riporta l’Hindustan Times, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Ramesh Vishwashkumar, cittadino britannico di 40 anni residente a Londra, è l’unico sopravvissuto all’incidente aereo del volo Air India decollato da Ahmedabad e diretto a Gatwick.

Secondo quanto riportato dalla Hindustan Times, l’uomo era seduto al posto 11A, dettaglio confermato dal manifesto passeggeri e dalle autorità locali.

I vigili del fuoco al lavoro dopo il disastro aereo di Ahmedabad

Nel racconto shock rilasciato dal letto d’ospedale, Vishwashkumar ha descritto il momento del disastro: “Quando mi sono alzato, c’erano corpi ovunque. Sono scappato. C’erano pezzi di aereo intorno a me”.

Non è chiaro come abbia fatto a sopravvivere, ma alcune parti della fusoliera sembrano essere rimaste intatte.

Lo schianto dopo il decollo da Ahmedabad

Il volo, un Boeing 787-8 Dreamliner con a bordo 242 passeggeri, era decollato alle 13:39 ora locale dalla pista 23 dell’aeroporto di Ahmedabad. Pochi minuti dopo ha lanciato un “mayday”, segnale di emergenza, prima di perdere ogni contatto.

Il velivolo si è poi schiantato in una zona urbana, colpendo un ostello per medici e si è trasformato in una palla di fuoco.

Più di 200 corpi sono stati recuperati tra le macerie. Tra i passeggeri risultavano 53 cittadini britannici, 169 indiani, 7 portoghesi, un canadese e 11 bambini. Tra le vittime, anche il fratello di Vishwashkumar, che sedeva in un’altra fila: “Non riesco più a trovarlo“, ha dichiarato l’uomo.

Le immagini e le reazioni ufficiali

Riprese amatoriali mostrano l’aereo volare a bassa quota sopra la città prima dell’impatto. Denso fumo nero si è alzato visibile anche a un chilometro di distanza.

Testimoni locali, come Raju Prajapati, hanno raccontato di una forte esplosione, seguita da urla e caos. “La gente correva in tutte le direzioni“, ha detto a The Telegraph.

Il pilota, capitano Sumeet Sabharwal, aveva oltre 8.200 ore di volo ed era considerato esperto. L’incidente rischia di diventare uno dei peggiori disastri aerei per vittime britanniche dalla tragedia di Lockerbie del 1988.