Ramy Elgaml, cosa cambia per il carabiniere accusato di "omicidio in adempimento del dovere" e cosa rischia

Cambia il capo d’imputazione per il carabiniere alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente costato la vita a Ramy Elgaml. Il militare è ora indagato per omicidio stradale con eccesso colposo nell’adempimento del proprio dovere. Un’accusa più lieve rispetto al semplice “omicidio stradale”. Ramy Elgaml, 19 anni, è morto a Milano la notte del 24 novembre 2024 dopo un inseguimento.

Ramy Elgaml, cambia l’accusa per il carabiniere

La posizione del vicebrigadiere 40enne che era alla guida dell’auto, quindi, si attenua. I magistrati riconoscono che l’incidente è avvenuto “nell’adempimento di un dovere”, ma la distanza tenuta in relazione alla velocità rimane comunque troppo ravvicinata.

La guida, si legge negli atti, è stata al momento ritenuta “sproporzionata rispetto alla necessità di interrompere la fuga”.

Gli altri indagati nella vicenda di Ramy Elgaml

Nell’inchiesta risultano indagate otto persone. Tra queste, Fares Bouzidi, amico di Ramy, alla guida del T Max che non si fermò all’alt imposto dai carabinieri. Per lui l’accusa è di omicidio stradale. Bouzidi è già stato condannato in primo grado a due anni e otto mesi per resistenza a pubblico ufficiale.

Dieci giorni fa è stato inoltre arrestato con l’accusa di tentato furto di una moto. Gli altri indagati sono sei carabinieri. Per due di loro la posizione è stata stralciata per motivi procedurali. Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, vanno dal favoreggiamento al depistaggio — in relazione alla cancellazione del video di un testimone — fino alle false informazioni rese ai pubblici ministeri e al falso ideologico nel verbale d’arresto.

Secondo l’accusa, nel documento non sarebbe stato fatto riferimento all’urto con lo scooter né all’esistenza dei filmati registrati da una dashcam e da una bodycam.

Le proteste dopo l’incidente

L’incidente costato la vita al 19enne egiziano Ramy Elgaml si è verificato all’incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti, a Milano, al termine di un inseguimento di circa otto chilometri condotto ad alta velocità.

A seguire lo scooter guidato da Fares Bouzidi era una gazzella del Nucleo Radiomobile dei carabinieri. Il militare alla guida dell’auto di servizio risulta indagato per omicidio stradale con eccesso colposo nell’adempimento del proprio dovere, mentre Bouzidi è indagato per omicidio stradale.

La vicenda ha provocato tensioni e proteste nel quartiere milanese di Corvetto e in altre città, dove in molti hanno chiesto “verità e giustizia” per Ramy.