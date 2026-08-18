Ranucci a Lavarone, prima uscita dopo l'arresto di Lavitola: "Al centro di un attacco vergognoso. Non mollo"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Dall’arresto di Valter Lavitola, Sigfrido Ranucci torna a partecipare a un evento pubblico a Lavarone, in provincia di Trento, per presentare il suo nuovo libro “Il ritorno della casta”. Il conduttore non ha parlato del caso dell’attentato subito, ma delle critiche ricevute da politica e media e della possibile sostituzione in Rai. “Sono al centro di un attacco vergognoso”, ha detto il giornalista.

Sigfrido Ranucci parla di Report a Lavarone

Sigfrido Ranucci ha preso parte alla rassegna “Incontri d’autore” di Lavarone, in Trentino, per presentare il suo ultimo libro, “Il ritorno della Casta”.

“La cosa che mi dà più forza in questi giorni difficili – ha detto il giornalista al pubblico – è proprio il contatto con la gente“.

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“Sono al centro di un attacco vergognoso“, ha aggiunto specificando che la sua rabbia non è verso l’inchiesta giudiziaria, ma per il clamore mediatico e soprattutto per i tentativi di diversi esponenti politici di sfruttarlo per colpire la sua persona e il suo programma Report.

“Vogliono sospendere anche le repliche. Non si capisce cosa c’entra con la vicenda. È un attacco vergognoso – ha ripetuto -verso la libertà di stampa, contro i colleghi, e una vera e propria vergogna per il Paese”.

In riferimento a un articolo uscito su Il Tempo che ha riportato gli stipendi e i costi della trasmissione di Rai 3, Ranucci ha sottolineato che “il nostro è uno dei programmi più virtuosi della Rai” con tutte le spese assolutamente rendicontate e ascolti che garantiscono entrate molto maggiori rispetto alle uscite.

“Ci si lamenta dei costi di Report. È come se il Papa si lamentasse del Giubileo – ha continuato – tanto più che ci sono trasmissioni che costano molto di più e fanno ascolti che si fermano al 3%”.

Infine sulla tempesta mediatica che lo ha travolto ha affermato che “solo chi non mi conosce può pensare che io possa mollare“.

Ranucci sulla sostituzione in Rai

Alla domanda di un inviato del Corriere della Sera sulla volontà in Rai di sostituirlo come conduttore di Report, Ranucci ha risposto che “l’azienda può fare quello che vuole. È l’azienda”.

Poi il giornalista ha aggiunto di stare “benissimo“. “In mezzo alla mia gente sto benissimo”, ha affermato sorridendo e salutando le persone arrivate per la sua presentazione.

Riguardo al caso dell’attentato che ha portato in carcere Valter Lavitola in quanto mandante, Sigfrido Ranucci ha detto che non vede l’ora di parlare ma “parlerò prima con rispetto della magistratura“.

Il collega del Corriere della Sera gli ha infine chiesto un commento sulla proposta di Chiara Colosimo, deputata FdI e presidente dell’Antimafia, di ridurre la scorta del conduttore di Report.

Ranucci ha chiarito “che non spetta a lei decidere sulla scorta”.

I giornalisti del TG3 in difesa di Report

Nel frattempo, con una nota, le giornaliste e i giornalisti del Tg3 hanno fatto sapere che “assistono basiti e preoccupati all’operazione di attacco portato contro un intero programma di punta di Rai3″.

“La vicenda giudiziaria di Ranucci – si legge nel testo del Cdr e della Fiduciaria del Tg3- farà il suo corso, la magistratura accerterà ogni aspetto di un’inchiesta che lo vede attualmente solo vittima. A prescindere da questo, è inaccettabile che ciò diventi il pretesto per distruggere un programma che è una parte fondamentale della storia del servizio pubblico in Italia”.

“Report è le sue inchieste: conta solo se quello che ha rivelato è vero o falso. E quello che ha rivelato ha resistito sempre al vaglio di ogni querela di parte, oltre a ottenere enormi ascolti a fronte di budget limitati”, hanno specificato.

“Crediamo quindi – prosegue la nota – che sia proprio questo a dare fastidio. La pubblicazione di costi lordi di produzione (comprensivi di spese di trasferte, hotel, troupe ecc) spacciati per compensi degli inviati è l’ennesima prova di malafede. Colpisce infine, ma non stupisce, che la campagna più accanita contro Report venga portata avanti da una testata appartenente al gruppo editoriale direttamente concorrente di Rai3, che da mesi erode il pubblico della nostra rete, cioè anche il nostro”.

“A noi il disegno pare fin troppo chiaro. Allora diciamo – sottolineano il Cdr e la Fiduciaria del Tg3 – ancora una volta ai dirigenti della nostra azienda, a prescindere da Ranucci: salviamo Rai3, non muoia Rai3, viva Rai3″.