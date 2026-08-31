Ranucci attacca Capezzone e ne invoca le dimissioni, "Non ha letto le carte, sono stato intercettato"

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L’ex direttore di Report Sigfrido Ranucci ha attaccato il direttore del Tempo Daniele Capezzone, accusandolo di non aver letto le carte delle indagini. Ranucci contesta a Capezzone di aver detto che il caso Lavitola sarebbe risolto se il telefono dell’ex direttore di Report fosse stato intercettato, quando i dispositivi di Ranucci sono stati sotto sorveglianza dall’inizio dell’inchiesta.

Ranucci contro Capezzone: “Dovrebbe dimettersi”

Rispondendo ad alcune domande dell’inviato della trasmissione di Rai 3 Filorosso, Sigfrido Ranucci ha accusato il direttore del Tempo Daniele Capezzone di non aver letto le carte delle indagini:

Ospitate sempre Capezzone che ha fatto una pagina in cui ha detto “se avessero intercettato il telefono di Ranucci avremmo già capito tutto”. Un direttore che non sa che io sono stato intercettato dal 16 ottobre non ha letto una carta. Dovrebbe dimettersi il giorno dopo.

ANSA

Ranucci ha poi contestato a Filorosso di non aver obbiettato a Capezzone questo errore.

L’articolo contestato da Ranucci

Ranucci si riferisce a un articolo, comparso in prima pagina del Tempo, il quotidiano che Capezzone dirige, il 19 agosto scorso. Il sommario dell’articolo recita:

È venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Noi siamo ipergarantisti. Ma questo è uno dei casi in cui le intercettazioni sono indispensabili. Forse ti può interessare Report via dalla Rai dopo il caso Ranucci? Giulia Innocenzi apre all'addio e svela la minaccia della redazione Giulia Innocenzi e gli inviati di Report minacciano le dimissioni in blocco dalla Rai per difendere il programma e il lavoro di Sigfrido Ranucci

L’articolo non è stato scritto da Capezzone, ma da un altro giornalista del Tempo. Capezzone ne ha però rilanciato proprio il sommario in un post sul proprio profilo Facebook.

La risposta di Capezzone

Durante la puntata del 31 agosto di Filorosso, Capezzone, che era presente come ospite, ha dato la sua versione:

Ranucci ha perso lucidità […]. Noi non gli contestiamo le mancate intercettazioni, le intercettazioni tradizionali le ha avute […]. Noi contestiamo che non gli sia stato sequestrato il cellulare, come accade in questi casi. Forse ti può interessare Giulia Presutti nel ristorante di Lavitola, Ranucci smentisce di averla mandata lì per lavoro: "Progetti suoi" Ranucci: "Mai detto a Giulia Presutti di andare da Lavitola per lavoro". La foto nel ristorante e le tensioni dietro la conduzione di "Report"

Il giudice per le indagini preliminari dell’inchiesta che vede indagato Valter Lavitola per aver orchestrato il falso attentato sotto casa di Ranucci ha concluso, viste le prove raccolte, che l’ex direttore di Report non aveva un accordo con il faccendiere.