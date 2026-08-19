Ranucci, cittadinanze onorarie al bivio: Genzano valuta la revoca, Monreale attende e Rocca Massima lo difende

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il caso Lavitola ha innescato una serie di conseguenze secondarie e una di esse riguarda le varie cittadinanze onorarie conferite a Sigfrido Ranucci nel corso degli anni. Ci sono tre Comuni uniti dalla cittadinanza omaggiata al conduttore di Report: Genzano di Roma e Rocca Massima (Lazio), ed anche Monreale (Sicilia). Un’amministrazione valuta la revoca, una attende e un’altra difende il giornalista. Ranucci, va ricordato, è parte lesa e non è indagato.

Cittadinanza onoraria a Ranucci, Genzano di Roma valuta la revoca

La notizia relativa alle mosse dei tre Comuni sulla cittadinanza onoraria concessa a Sigfrido Ranucci è stata pubblicata dall’agenzia Adnkronos.

Partiamo da Genzano di Roma, città dei Castelli Romani affacciata sul lago di Nemi. L’amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Rocco Fabio Papalia sta valutando la revoca della cittadinanza a Ranucci.

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“Non avevamo condiviso quanto deciso dal mio predecessore. Stiamo valutando la possibilità di revoca alla luce dell’evolversi della situazione giudiziaria”, ha dichiarato il primo cittadino all’Adnkronos.

Il sindaco definisce inoltre la vicenda “abbastanza ambigua”, “nel momento in cui è emerso che uno dei migliori amici” di Ranucci è coinvolto nell’inchiesta. E sulla spiegazione fornita dallo stesso Lavitola, secondo cui avrebbe commissionato l’attentato per aumentare i livelli di scorta dell’amico, osserva: “La scusante fa un po’ sorridere…”.

Papalia puntualizza: “Revocheremo la cittadinanza dovessero emergere situazioni poco chiare, fermo restando che Ranucci non è indagato”.

Caso Lavitola, Monreale attende gli sviluppi

A Monreale, in provincia di Palermo, si prende tempo per valutare gli sviluppi del caso Lavitola.

Nel luglio 2024, il sindaco Alberto Arcidiacono aveva conferito a Ranucci la cittadinanza onoraria. Arcidiacono, eletto come civico, nel 2025 ha aderito a Forza Italia.

“Penso che sia sinonimo di rispetto e intelligenza attendere che si concludano le indagini prima di avanzare considerazioni. Bisogna avere maggiore prudenza e rispetto per chi sta conducendo le indagini. Una volta, potremo fare tutte le considerazioni del caso. A oggi ritengo Ranucci una persona onesta e cristallina, se questo dovesse essere smentito faremo valutazioni differenti”, ha detto il primo cittadino all’agenzia.

Rocca Massima difende Ranucci

Torniamo nel Lazio: l’amministrazione di Rocca Massima, nei Monti Lepini, difende la cittadinanza conferita nell’agosto 2025.

L’agenzia ha sentito la presidente della Pro Loco, Lucia Del Ferraro: “Pentiti? Assolutamente no, Sigfrido resta parte integrante della comunità, non viviamo di rimpianti”.

Sulla stessa linea d’onda è il vicesindaco Angelo Tomei: “Non stiamo assolutamente pensando di revocarla, possiamo dire che l’idea di dare la cittadinanza parte da molto lontano, addirittura due anni prima del Covid. Non ha niente di politico”.

Il rapporto è consolidato, aggiunge Tomei: “Io e tanti altri di Rocca Massima abbiamo giocato a pallone insieme a Sigfrido sin dall’infanzia. Lui spesso ha citato Rocca Massima nei suoi interventi”. La conclusione: “Dobbiamo ragionare sugli atti ufficiali, la realtà dei fatti”.