Ranucci contro Gasparri prima della puntata di Report sulle stragi di mafia con le accuse a Delle Chiaie

Scontro tra Maurizio Gasparri e Sigfrido Ranucci prima della puntata di Report sulle stragi di mafia e la “pista nera”. Secondo Gasparri il programma porta avanti piste “fanfaluche” e cita il procuratore De Luca: “Valgono zero tagliato”. Ranucci racconta di come Gasparri abbia cercato di fermare l’inchiesta, ma Report è andato in onda regolarmente e ha fatto ascoltare gli audio dove Alberto Lo Cicero, autista del boss Troia, parla della presenza di Stefano Delle Chiaie a Capaci.

Botta e risposta tra Gasparri e Ranucci

Prima della messa in onda dell’inchiesta di Report sulle stragi di mafia e la “pista nera”, il senatore Maurizio Gasparri ha scritto sui social che sarebbe andata in onda “un’altra puntata di tele-zerotagliato”. Secondo Gasparri, infatti, Report porterebbe avanti, senza evidenze, teorie “fanfaluche” sulla pista nera.

Cita così il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, che in un’audizione della Commissione antimafia del 9 dicembre ha definito la teoria con valore pari a “zero tagliato”. Secondo De Luca, come riporta Gasparri, i nomi scomodi sarebbero stati pronunciati dai collaboratori di giustizia per tornaconto personale. Il senatore si chiede chi abbia permesso una simile inchiesta, basata su depistaggi, in Rai.

Ranucci risponde pochi minuti dopo, dichiarando che il senatore Gasparri “con le sue agenzie sta cercando di fermare l’inchiesta“. Aggiunge anche che Report sarebbe andato in onda regolarmente. E così è stato.

Gasparri: “L’asse Ranucci-pm è un pericolo per la democrazia”

Gasparri, intervistato da Il Giornale, dichiara di essere venuto a conoscenza del post minaccioso di Ranucci. Le parole utilizzate dal giornalista, va sottolineato, non hanno i connotati della minaccia. Il senatore invece parla di sé come “vittima” del post di Ranucci e aggiunge che “nessun post renderà vere le bugie di Report“.

Per Gasparri c’è differenza tra giornalismo e dossieraggio, di cui accusa Report e il consulente Bellavia.

Nello specifico, dichiara che quello di Report è una forma di depistaggio permanente.

Sulla pista nera dietro le stragi di mafia, dice: “Lo hanno fatto all’indomani dell’audizione in Commissione del procuratore di Caltanissetta De Luca, un’audizione storica in cui ci ha detto che questa pista non esiste”.

Cosa c’era nella puntata di Report?

L’inchiesta si concentra sulla “pista nera”, ovvero sulla partecipazione di figure estranee a cosa nostra nelle stragi di mafia. Partendo da un audio con le rivelazioni di Lo Cicero, autista del boss Mariano Tullio Troia, si racconta della presenza di Stefano Delle Chiaie a Palermo proprio nei mesi precedenti alla strage di via Capaci.

Il procuratore di Caltanissetta ha dichiarato che non ci sono prove della presenza del fondatore di Avanguardia Nazionale a Palermo in quei mesi del 1992. Report fa parlare un giornalista, Giuseppe Martorana, che lo vide tra febbraio e marzo in redazione al giornale La Sicilia per chiedere un articolo sulla formazione del partito Lega Nazionale Popolare.

Sulla presenza di un estraneo durante la preparazione della strage ci sarebbero delle dichiarazioni a confronto. Da una parte Gioacchino La Barbera, esponente del gruppo di fuoco della strage, che dichiarò di aver notato la presenza di un estraneo che non aveva mai visto in precedenza; dall’altra Brusca, che prima smentì La Barbera e, quattro anni dopo, parlò di un uomo di cui il boss Troia si fidava.

La puntata di Report è stata premiata dagli ascolti.

Chi era Stefano Delle Chiaie?

Stefano Delle Chiaie viene nominato come presunto volto estraneo nei fatti della strage di Capaci. È stato un terrorista ed esponente dell’estrema destra extraparlamentare neofascista. Fondò Avanguardia Nazionale.

Fu coinvolto in diversi processi che hanno scandito la storia della strategia della tensione italiana, come la strage di piazza Fontana e la strage di Bologna. Fu accusato anche di aver preso parte al tentato golpe di Borghese nel 1970 e indagato per alcuni attentati ai treni.