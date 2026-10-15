Ranucci e la bomba sotto casa, "Sigfrido mi disse di girare l'ordinanza a Lavitola": parla Laura Cianfoni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Laura Cianfoni, una persona vicina a Sigfrido Ranucci, è stata sentita come persona informata sui fatti nel caso della bomba a casa dell’ex conduttore di Report. Avrebbe dichiarato: “Mi ha detto di girare l’ordinanza“. Il riferimento è alle carte che sarebbero arrivate direttamente a Lavitola senza passare da Ranucci. Non è un reato, dice Cianfoni, perché l’ordinanza era conosciuta dalle parti. La donna ha inoltre confermato che l’ex conduttore non era a conoscenza del coinvolgimento dell’amico.

Cianfoni ascoltata in audizione

Laura Cianfoni è stata ascoltata come persona vicina all’ex conduttore di Report. Nel corso dell’audizione nella caserma dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, avrebbe affermato che sarebbe stato proprio Sigfrido a chiederle di girare l’ordinanza a Valter Lavitola.

Cianfoni ha spiegato di aver inviato tramite WhatsApp le carte non all’imprenditore, ma a Natalia Potenza, ex compagna di Lavitola. Proprio tramite questa sarebbero arrivate le carte all’imprenditore, evitando il contatto diretto tra i due.

La donna ha sottolineato come l’ex conduttore non fosse a conoscenza del coinvolgimento dell’amico nell’attentato. Ha inoltre raccontato che Ranucci ha preso coscienza del coinvolgimento di Lavitola solo il giorno dell’ordinanza di custodia cautelare.

La dinamica delle chat

I carabinieri sono rimasti nella casa di Lavitola per circa otto ore. Arrivati intorno alle 19:30, se ne sono andati alle 3:56 del mattino. Solo in quel momento l’imprenditore è salito in macchina e ha iniziato una lunga conversazione con Ranucci.

Mentre i due parlavano, anche le due compagne stavano comunicando. Alle 4:12 Natalia Potenza, oggi ex compagna di Lavitola, riceve un messaggio da parte di Laura, registrata sul telefono come “Laura fidanzata Ranucci”.

In allegato c’era l’ordinanza di arresto dell’esecutore materiale dell’attentato. 15 minuti più tardi un’altra pagina, dove viene evidenziata la parola “Corrado“.

Il riferimento a Corrado Moccia

Il riferimento è a Corrado Moccia. Un nome fatto più volte anche dallo stesso Ranucci, citando l’inchiesta che secondo lui avrebbe potuto scatenare l’attentato.

Era stato Ranucci, infatti, a parlare ai magistrati di un possibile collegamento con la vicenda del cantiere di Rovigo e aveva successivamente indicato Corrado come il possibile nome in codice di un ex appartenente ai servizi segreti.