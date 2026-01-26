Ranucci e Report esultano, l'audio di Sangiuliano era legittimo: tolta sanzione da 150 mila euro del Garante

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una vittoria per Sigfrido Ranucci: il Tribunale di Roma ha annullato la multa di 150mila euro inflitta dal Garante della Privacy alla Rai per la trasmissione, da parte di Report, di un audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie. La corte ha ritenuto la diffusione legittima e di interesse pubblico, evidenziando errori procedurali dell’Autorità.

Caso Sangiuliano, il post di Ranucci

La multa da 150mila euro a Report è quindi da annullare. Il Tribunale di Roma si è espresso in questo modo sulla sanzione che il Garante per la protezione dei dati personali aveva inflitto alla Rai.

L’oggetto della contestazione era la trasmissione di un audio privato tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e sua moglie, la giornalista Federica Corsini, mandato in onda dal programma d’inchiesta su Rai3.

La decisione è stata resa nota dal conduttore Sigfrido Ranucci tramite i suoi canali social. Secondo il giudice, trasmettere quell’audio era legittimo e di interesse pubblico, soprattutto in un contesto in cui si discuteva della revoca della nomina di Maria Rosaria Boccia.

Cosa conteneva l’audio

L’audio al centro della controversia riguardava infatti una conversazione tra Sangiuliano e la moglie nella quale si parlava, tra l’altro, di questioni legate alla nomina di una consulente nel ministero.

La vicenda, diventata di dominio pubblico, fu seguita da un forte interesse dei media perché riguardava potenziali influenze personali nelle scelte istituzionali.

Il Garante della Privacy aveva contestato a Report e alla Rai la violazione delle regole sulla protezione dei dati personali, sostenendo che la diffusione del contenuto, registrato da un privato, non rispettasse i limiti dell’immersione giornalistica, in particolare il principio di “essenzialità dell’informazione” previsto dalle regole deontologiche.

Il ricorso di Report contro il Garante

Dopo il ricorso presentato dalla Rai, il Tribunale di Roma non solo ha annullato la multa da 150mila euro, ma ha anche sottolineato che il Garante aveva condotto le indagini oltre i termini fissati dalla legge, commettendo errori di contenuto e forma.

I giudici hanno evidenziato che la diffusione dell’audio rientra nel legittimo esercizio di cronaca e di giornalismo d’inchiesta e che la notizia aveva sostanziale rilevanza pubblica, anche se articolata in un contesto privato.

Ai magistrati è apparso fondamentale che la conoscenza diretta di quei contenuti fosse significativa per il pubblico per comprendere la vicenda in tutte le sue sfaccettature e non solo una semplice trascrizione di fatti già noti.

L’inchiesta giornalistica sul Garante

Di recente la redazione di Report ha investigato in modo diretto, com’è noto, i vertici del Garante per la Privacy, alimentando un’inchiesta della Procura di Roma per peculato e corruzione.

Secondo il programma di Rai3, il collegio dell’Autorità avrebbe sostenuto costi e rimborsi sospetti, fra cui viaggi in business class, hotel di lusso, cene onerose, servizi di cura personale e spese elevate per la carne acquistata presso una macelleria, addebitati ai fondi pubblici, per un totale di oltre 400mila euro di spese di rappresentanza non giustificate.

Le perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici dell’Authority sono scattate dopo i servizi della trasmissione televisiva, con l’indagine che riguarda in particolare il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri del collegio.