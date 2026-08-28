Ranucci fuori da Report, l'addio sui social al vetriolo contro i nuovi conduttori Presutti e Piervincenzi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Rai rimuove Sigfrido Ranucci dalla conduzione di “Report“: al suo posto gli inviati Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il giornalista denuncia una campagna mediatica e politica contro di lui, citando i 2800 articoli ostili e criticando duramente la scelta dei suoi sostituti, parlando di “persone che mortificano le professionalità” che da anni mandano avanti la redazione del programma e danno lustro all’azienda.

Ranucci, l’addio a “Report” sui social

Dopo l’ufficialità della rimozione da “Report” sancita dalla Rai venerdì 28 agosto, Sigfrido Ranucci ha parlato, sintetizzando i suoi pensieri in un post sui social.

Il giornalista guidava il programma di inchiesta di Rai 3 dal 2017, dopo averlo curato come autore fin dal 2006. L’annuncio, diffuso dall’ufficio stampa dell’azienda poco prima delle 17, ha reso noto che dalla prossima stagione il timone del programma passerà ai due giornalisti “interni” Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

Il post contro Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi

Nel suo intervento, Ranucci accusa apertamente l’azienda e il contesto politico che ne avrebbe determinato l’esclusione, dando la sua spiegazione in merito al presunto danno d’immagine arrecato al format.

“Il motivo è che avrei messo a repentaglio la credibilità di Report in seguito ai 2800 articoli in due mesi fatti dai giornali del gruppo Angelucci e comunque di governo, anche da parte del fuoco amico della Rai” ha affermato.

A Ranucci non è andata giù neanche la soluzione interna per la conduzione, con la “promozione” di Presutti e Piervincenzi. “Al mio posto sono state scelte due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report e del servizio pubblico”.

Malgrado la sostituzione, il giornalista sembra non volersi arrendere. “Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, lo farò per i miei figli e per i vostri”.

La critica alla Rai e al governo

Nel post Ranucci ha inoltre criticato duramente chi guida oggi il Paese, parlando di “persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti”.

Resta ora da definire il futuro professionale del giornalista: l’azienda sottoporrebbe a Ranucci tre ipotesi di ricollocazione professionale, tra un incarico a Rainews, al Tg3 o presso una sede estera.

Una decisione, quella della Rai, che arriva al termine di settimane turbolente, segnate dall’inchiesta della Procura di Roma sull’attentato dinamitardo subito da Ranucci nell’ottobre 2025, per il quale l’imprenditore Valter Lavitola, amico del conduttore, ha ammesso di essere il mandante.