Ranucci: "Garante Privacy Ghiglia in sede FdI prima della multa a Report". E tira in ballo Arianna Meloni

Sigfrido Ranucci controbatte riguardo alla multa che il Garante della Privacy ha inflitto a Report. Secondo il giornalista l’Autorità si sarebbe mossa su “input politico”. In un’intervista a La Stampa ha parlato di un filmato in cui si vede un componente del Garante per la protezione dei dati personali, Agostino Ghiglia, entrare nella sede di partito di Fdi in cui era presente Arianna Meloni.

Sigfrido Ranucci sulla multa a Report

Alla domanda de La Stampa, se confermasse quanto affermato in precedenza riguardo all’Autorità per la privacy che si muoverebe su input politico, Sigfrido Ranucci ha ammesso: “Si, e ripeto che si muove su input politico. Lo dimostreremo nell’inchiesta che andrà in onda stasera (il 26 ottobre 2025, ndr)”.

A riguardo del servizio che sarà trasmesso durante la puntata, il conduttore di Report ha chiarito che verrà mandato in onda “un documento importante, con il filmato di Agostino Ghiglia che entra nella sede di Fratelli d’Italia poche ore prima della sanzione. Lì nella sede di partito di Fdi c’era Arianna Meloni“.

“Sarebbe interessante sapere se hanno parlato della sanzione a Report. E se si, che cosa si sono detti? Domande, naturalmente, solo domande”, ha aggiunto.

La multa inflitta a Report

Il 23 ottobre 2025 è stato reso noto che la Rai è stata sanzionata con una multa di 150 mila euro “per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Privacy, del Gdpr e delle regole deontologiche relative ai dati personali nell’esercizio della professione giornalistica”.

Il riferimento è alla messa in onda, l’8 dicembre 2024, dell’audio della conversazione tra Gennaro Sangiuliano e la moglie: alcuni spezzoni registrati da Maria Rosaria Boccia, l’ex consulente con cui l’allora ministro della Cultura, aveva intrecciato una relazione, che poi lo aveva portato alle dimissioni.

Gli audio e le relative trascrizioni erano stati mandati in onda o pubblicati anche da altre testate, ma il Garante della Privacy “ha dichiarato infondato il reclamo di Sangiuliano nei confronti di alcune testate giornalistiche per il contenuto di articoli che avrebbero violato la propria sfera personale e privata”.

La sanzione sarebbe di fatto scattata solo per il programma di Ranucci, nonostante alcuni mesi fa il Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti avesse archiviato l’accusa e negato la violazione deontologica, dopo l’esposto presentato da Federica Corsini, moglie di Sangiuliano.

Per il conduttore di Report, la multa è frutto di un preciso “input politico”, in quanto il Garante per la privacy sarebbe “un’emanazione del governo”. Un’accusa “gravissima”, ha reagito l’Autorità, che ribadisce “l’assoluta indipendenza e trasparenza del proprio operato a difesa della legalità“.

Pare che la sanzione fosse nell’aria già da tempo, frenata dopo la bomba esplosa sotto casa del giornalista. “Da un parte mi esprimono solidarietà, dall’altra stanno armando le autority, come il Garante della privacy, per punire Report e dare un segnale esemplare”, aveva detto Ranucci proprio il 23 ottobre, poche ore prima della notizia ufficiale della multa mentre era in videocollegamento con una conferenza stampa in corso al parlamento europeo di Strasburgo.

L’opinione di Ranucci sul ritiro delle querele

A seguito dell’attentato subito da Sigfrido Ranucci, nel quale una bomba ha distrutto la sua auto e quella della figlia, parcheggiate sotto casa, molti politici e non hanno proposto di ritirare le querele contro il conduttore di Report per dimostrare una reale solidarietà nei suoi confronti.

A tal proposito Ranucci ha evidenziato che “difficilmente le querele vengono ritirate” e ha anche specificato di non essere favorevole all’iniziativa perché “voglio vincere sul campo. Naturalmente sul campo ci deve essere un arbitro che sappia far rispettare le regole”.

Il giornalista ha aggiunto che vorrebbe “che un politico, visto il suo ruolo, ma anche un imprenditore quando querela un giornalista – io ho dalla mia parte un’azienda importante come la Rai che mi tutela dal punto di vista legale – pensasse a tanti colleghi, soprattutto, di testate locali che sono senza tutela e che magari non godono nemmeno l’equo consenso. Penso a loro, e credo che a loro più che a me dovrebbe guardare la politica con regole e garanzie nuove”.