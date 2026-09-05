Ranucci, la procura punta un'intervista sul caso carbon credit, la truffa dell'ex socio di Lavitola

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La procura di Roma, che sta indagando sul caso del falso attentato contro Sigfrido Ranucci, per cui è indagato Valter Lavitola, vorrebbe sentire un giornalista dello Zimbabwe che in passato ha intervistato l’ex conduttore di Report. Ai tempi, Ranucci stava indagando sul caso carbon credit, una truffa organizzata da un imprenditore africano ex socio di Lavitola.

L’intervista a Ranucci che interessa alla procura

Il 5 luglio scorso Sigfrido Ranucci avrebbe rilasciato un’intervista a un giornalista dello Zimbabwe, poi pubblicata sul quotidiano locale Standard.

L’autore dell’intervista sarebbe stato Kenneth Nyangani, che ha dichiarato al Tg1 che a suggerire di sentire Ranucci sarebbe stato Valter Lavitola.

ANSA

Ora la procura di Roma starebbe valutando, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, di sentire Nyangani nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato a Ranucci, per cui Lavitola è indagato.

Il caso carbon credit

L’intervista di Ranucci ruotava attorno al caso carbon credit, su cui stava indagando la trasmissione Report. Nel testo, il giornalista avrebbe detto più volte che la trasmissione era impegnata a combattere la corruzione nello Zimbabwe.

Il caso carbon credit è una truffa, organizzata da un imprenditore locale, Benjamin Chimutengo, che era tra l’altro ex socio di Valter Lavitola.

La procura vorrebbe verificare se ci sia un legame tra questo caso e l’attentato, o se questa vicenda possa dimostrare legami più profondi di quanto dichiarato tra Lavitola e Ranucci.

Lo schiaffo in carcere a Lavitola e la smentita

Nel frattempo, sempre il Corriere della Sera riporta che Pellegrino D’Avino, una delle persone accusate di essere gli esecutori materiali dell’attentato a Ranucci, avrebbe riportato dichiarato agli inquirenti che Lavitola sarebbe stato schiaffeggiato in carcere, durante l’ora d’aria.

La circostanza è però stata smentita sia dagli avvocati di Lavitola, che hanno detto di averlo trovato bene, sia dal Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria).

D’Avino ha però anche riportato di essere stato avvicinato in carcere da alcuni detenuti, che gli avrebbero intimato di non rispondere alle domande degli interrogatori, anche se senza minacce esplicite.