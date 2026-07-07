Ranucci non crede che Valter Lavitola sia il mandante dell'attentato, "amici dal 2019, ci sentivamo spesso"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sigfrido Ranucci ha commentato con sorpresa la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di Valter Lavitola nell’ambito delle indagini sull’attentato subito dal giornalista e conduttore di Report. Lavitola è ritenuto il presunto mandante, ma Ranucci ha dichiarato: “Siamo amici, non mi avrebbe mai fatto del male”.

Il commento di Sigfrido Ranucci su Valter Lavitola

Il commento di Sigfrido Ranucci su Valter Lavitola è riportato da Fanpage.

All’indomani della notizia secondo cui l’imprenditore sarebbe il presunto mandante dell’attentato da lui subito lo scorso 16 ottobre, il giornalista e conduttore di Report ha dichiarato: “Ci conosciamo dal 2019, è un amico. Ci sentivamo spessissimo, se non tutti i giorni quasi, ma è ovvio che parlava anche con tanti altri giornalisti, pure più autorevoli”.

ANSA

Ranucci ha aggiunto: “È una cosa risaputa, l’ho detto persino in commissione vigilanza Rai di fronte alle domande di Gasparri che eravamo amici, quindi non c’è nessun tipo di mistero”.

Il conduttore di Report è “sicuro che non mi avrebbe mai fatto del male“.

Sigfrido Ranucci ha però tenuto a ribadire il suo “massimo rispetto del lavoro dei magistrati e dei carabinieri, che hanno dimostrato un grande rigore morale a condurre questa inchiesta, oltre a grandi capacità”. E ha chiosato: “Mi affido a loro”.

Valter Lavitola sarebbe il presunto mandante dell’attentato a Ranucci

Valter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista-editore, risulta indagato nel procedimento che riguarda l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso 16 ottobre nella sua abitazione.

In base a quanto appreso e riportato da ANSA, Lavitola sarebbe stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. Secondo gli elementi raccolti, l’imprenditore sarebbe il presunto mandante dell’azione dinamitarda. Nel corso della perquisizione gli inquirenti hanno acquisito cellulare e pc.

Le indagini proseguono per chiarire il movente.

Nella giornata di martedì 30 giugno erano state arrestate quattro persone in relazione all’attentato a Ranucci.

Per il procuratore Francesco Lo Voi e i pm Carlo Villani (ora procuratore a Velletri) ed Edoardo De Santis, la banda sarebbe l’autrice materiale dell’attentato.

Contestati i reati di strage

Intanto ANSA riferisce che la Procura di Roma contesta a Lavitola anche il reato di strage in concorso coi membri della banda arrestati la scorsa settimana e con Gomes Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l’intermediario tra l’imprenditore e gli esecutori materiali.

Secondo gli inquirenti, Lavitola avrebbe dato mandato a Clesio Tavares di “individuare soggetti in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti all’abitazione del giornalista” e sempre Lavitola il 16 settembre, un mese prima dell’attentato, avrebbe effettuato con il 47enne un sopralluogo “nei pressi dell’abitazione” del conduttore di Report.

Gomes Clesio Tavares risulterebbe dipendente dal 2017 della società che gestisce il ristorante Cefalù Bistrò di Pesce, esercizio commerciale ritenuto riconducibile proprio a Lavitola.

Ci sarebbero anche delle conversazioni intercettate tra la compagna di Gomes e l’indagato, da cui emergerebbe come il rientro dell’uomo in Italia dipendesse da decisioni attribuite all’imprenditore.

Gli investigatori ritengono inoltre che, subito dopo l’attentato, il 47enne sia stato agevolato nel trasferimento in Camerun, dove tuttora risiederebbe.

L’attentato a Sigfrido Ranucci

L’attentato contro Sigfrido Ranucci è stato compiuto la sera del 16 ottobre 2025, a Pomezia, vicino Roma.

Un ordigno fatto deflagrare davanti al cancello dell’abitazione del giornalista e conduttore di Report aveva provocato la distruzione delle sue due autovetture parcheggiate in strada e danneggiato il muro perimetrale.