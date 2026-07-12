Ranucci potrebbe lasciare Report per il caso Lavitola, "Pronto al passo indietro": piano Rai per sostituirlo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Sigfrido Ranucci ha detto di essere pronto a lasciare Report in Rai se qualcuno nella sua squadra dubita di lui. Lo avrebbe detto al telefono a un gruppo di inviati della trasmissione. Intanto una parte della redazione dovrebbe riunirsi il 23 luglio per fare un punto della situazione.

Ranucci pronto al passo indietro

Il Corriere della Sera parla di una telefonata tra Sigfrido Ranucci e un gruppo di inviati di Report ai quali avrebbe ribadito la sua totale buona fede sull’attentato subito a ottobre 2025.

“Se avete dubbi su di me sono pronto a un passo indietro“, avrebbe detto il conduttore del programma ai suoi inviati, dopo che il caso sul coinvolgimento di Lavitola e la sua amicizia con il giornalista rischia di mettere in crisi anche la trasmissione.

ANSA

Il Corriere sostiene che tra i suoi “ragazzi” c’è chi addirittura pensa che “potrebbe essere ricattato“. Il problema è che la redazione, composta da 40 professionisti tra montatori, videomaker, redattori e inviati, è in “subbuglio” e dopo la sospensione delle repliche estive si teme per il futuro della prossima stagione, che attualmente è però stata confermata.

Gli inviati di Report sarebbero pronti a riunirsi giovedì. Non è chiaro se all’incontro sarà presente anche Sigfrido Ranucci. Una delle perplessità sarebbe, dopo la notizia sull’amicizia tra il giornalista e il faccendiere, come poter andare a chiedere conto a un politico di legami con personaggi controversi.

Come ha già in un certo senso suggerito Fdi. Il punto è però che c’è differenza tra ruoli e compiti di un giornalista e quelli di un politico. E c’è da ricordare e ribadire che, nella vicenda della bomba di ottobre 2025, Sigfrido Ranucci è la vittima e parte lesa.

Il piano Rai per sostituire Ranucci

La Rai ha sospeso “a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico” le repliche estive della trasmissione Report, confermando però la messa in onda della prossima stagione.

Fratelli d’Italia la prossima settimana depositerà un esposto in procura per approfondire “le relazioni pericolose” fra il giornalista e il presunto mandante degli ordigni fatti esplodere nei pressi della sua abitazione il 16 ottobre scorso.

Repubblica scrive che “il partito della premier ha intenzione di porre all’attenzione degli inquirenti un paio di puntate di Report dietro cui si nasconderebbe la manina dell’amico imprenditore, deciso a vendicarsi di alcuni esponenti meloniani che gli avrebbero negato il sostegno per certi suoi progetti nel campo delle energie rinnovabili nel Lazio”.

Ai piani alti della Rai, intanto, si starebbe delineando una strategia che prevederebbe comunque la messa in onda di Report a partire da novembre.

Alla guida però non ci sarebbe più Sigfrido Ranucci, ma qualcuno dei collaboratori più fidati. “Un interno che consentirebbe di centrare tre diversi obiettivi: liberarsi di Ranucci, smentire chi grida alla censura e sfatare l’accusa di aver trasformato l’emittente di Stato in TeleMeloni”, si legge su Repubblica.

Le affermazioni di Giletti e Tajani

Sulla vicenda di Ranucci e Report, il collega Massimo Giletti, a margine di una manifestazione culturale a Polignano a Mare, ha detto che ritiene “che tra poco ci sarà un colpo di scena molto delicato sulle vere motivazioni dell’attentato”.

Il vicepremier Antonio Tajani ha difeso la scelta dei vertici, alimentando i sospetti sul conduttore.

“La Rai è autonoma. Tocca alla magistratura e alle forze dell’ordine fare chiarezza su una vicenda inquietante, dai contorni un po’ strani”, avrebbe detto.

Ranucci, dal canto suo, ha replicato sui social: “Sospendere le repliche di Report per cautelare un marchio aziendale è una decisione che rischia di avere la stessa lettura che le bombe davanti casa mia siano state messe per amore”.

“La conseguenza – ha denunciato – è che ad essere sospesa è la qualità del lavoro di una squadra, e soprattutto la memoria di fatti importanti di questo Paese”.