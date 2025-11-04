Ranucci provoca Arianna Meloni e viene ascoltato dall'Antimafia, seduta secretata alla domanda su Fazzolari

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 4 novembre, Sigfrido Ranucci è stato ascoltato dalla Commissione Antimafia sull’attentato subìto il 9 ottobre, quando due auto (la sua e quella di sua figlia) sono saltate in aria in seguito all’innesco di una bomba. Il giornalista, conduttore di Report, prima dell’audizione ha lanciato una stoccata ad Arianna Meloni, sorella della premier, sul caso Ghiglia. Poi, davanti alla Commissione, ha risposto a una domanda sul sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, chiedendo però che la risposta venisse secretata.

La stoccata ad Arianna Meloni

Prima di entrare nell’aula davanti alla Commissione, Ranucci ha lanciato una stoccata alla sorella di Giorgia Meloni, Arianna.

Il giornalista ha dichiarato questo, in merito alla vicenda dell’audio tra Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, e la moglie Federica Corsini:

“Mi sembra che Arianna Meloni non abbia detto ancora nulla, non ha detto dei contenuti di quei colloqui. Ha espresso però l’idea che, secondo lei, l’audio che noi abbiamo mandato non era di interesse pubblico. Io mi chiedo, da giornalista, come fa a non essere considerato di interesse pubblico un audio in cui la moglie di un ministro, che non è una persona privata, ma è una collega Rai come lo sono io, chiede al ministro di intervenire sul suo capo di gabinetto altrimenti si sarebbe sostituita a lui nel chiedere di bloccare una nomina”.

L’audizione di Sigfrido Ranucci

L’audizione di Ranucci in Commissione parlamentare Antimafia è durata circa un’ora.

Il giornalista ha ripercorso la giornata del 9 ottobre, culminata con l’attentato sotto casa sua.

Ranucci ha sottolineato di non aver ricevuto “altre minacce dopo quanto avvenuto” e di non sapere “a quale contesto ricondurre questo attentato”, riferendo che da giorni stava rilanciando sui social i temi della prima puntata della nuova stagione di Report, tra cui “l’infiltrazione della ‘ndrangheta nel business dell’eolico e sulle stragi”.

Poi ha aggiunto, lanciando una stoccata ad alcuni colleghi che avevano sminuito il fatto: “Non era certo un fuoco d’artificio, emerge che comunque che era qualcosa di importante. Quelle parcheggiate fuori alla mia abitazione erano macchine a gas che, se esplose, avrebbero buttato giù la palazzina“.

Durante l’audizione, Ranucci ha anche confessato che la sua “preoccupazione più grande è per la mia famiglia. Non è semplice vedersi far saltare due auto davanti a casa, però sono sufficienti forti da riprendere le attività con la normalità così come hanno fatto immediatamente”.

La domanda secretata su Fazzolari

A un certo punto Roberto Scarpinato, senatore del M5S, ha chiesto informazioni in merito alla puntata di Report che riguardava la premier Meloni in cui il giornalista “ha dichiarato di essere stato pedinato su richiesta del sottosegretario Fazzolari: ci vuole raccontare meglio questo episodio e farci capire se ci può essere una connessione con quello che gli è accaduto?”.

Il conduttore Rai ha chiesto di rispondere in modalità segreta.

La reazione di Fazzolari

Fazzolari, citato da Adnkronos, ha reagito attaccando Scarpinato per aver “insinuato un collegamento tra me e l’attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Ho sempre avuto una bassissima considerazione di Scarpinato, e mi rincuora constatare che il mio non era un pregiudizio immotivato”.

E ancora: “Inorridisco al pensiero che questo individuo, che non si fa scrupolo a muovere gravissime accuse infondate, abbia ricoperto per tanti anni il ruolo di magistrato. Mi auguro che, nella sua risposta, Ranucci abbia avuto il decoro di non assecondare il delirio di Scarpinato e l’onestà intellettuale di ritrattare l’accusa surreale che mi aveva mosso di averlo fatto pedinare dai nostri servizi. Ho l’impressione che, nella smania di attaccare il Governo, si sia ormai ampiamente superato il limite del buonsenso”.

Chi è Giovanbattista Fazzolari e perché c’è tensione con Report

Giovanbattista Fazzolari, nato a Messina il 24 febbraio 1972, è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

A luglio scorso, come aveva reso noto Ranucci su Facebook, aveva avanzato una richiesta di risarcimento da 100 mila euro dopo l’inchiesta di Report, firmata da Giorgio Mottola, sulla scalata del Monte dei Paschi su Mediobanca.

Il servizio aveva raccontato di un presunto incontro tra il sottosegretario, Gaetano Caputi (capogabinetto di Giorgia Meloni) e i rappresentanti delle due banche.

Fazzolari avrebbe chiesto un risarcimento per aver subìto un danno reputazionale.