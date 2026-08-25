Ranucci risponde alle voci sull'esclusione da Report da parte della Rai: "Devono spostarmi loro"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Da Cerveteri, ultima tappa del suo spettacolo, Sigfrido Ranucci interviene sulle voci alla decisione della Rai sulla sua esclusione da “Report“, dopo le polemiche legate al caso Lavitola, lasciando intendere che non sarà più al timone della trasmissione. Il giornalista rivendica 35 anni in Rai, i premi e le centinaia di querele superate senza danni per l’azienda, affermando che non sarà però lui a fare un passo indietro. Poi cita Franco Califano: “Non escludo un mio ritorno”.

Sigfrido Ranucci annuncia l’addio a Report?

Martedì 25 agosto è il giorno della tappa del Parco della Legnara di Cerveteri dello spettacolo “Diario di un trapezista” di Sigfrido Ranucci, raggiunto dall’inviato del programma “In Onda”.

Il conduttore di “Report“, ai microfoni della trasmissione, è tornato a parlare della bufera mediatica e politica che lo circonda, definendola più volte “gogna”, tanto politica quanto giornalistica.

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“Io sono tranquillissimo” ha affermato Ranucci. “Sono 35 anni che sono in azienda, sono nato come assistente al programma, ho condotto il programma più importante della storia della televisione in termini di inchieste, fatto scoop nazionali e internazionali”.

E ancora: “Lavoro nella trasmissione più premiata della storia della Rai, sono il giornalista più premiato della storia della Rai, ho attraversato 240 querele senza portare un danno alla Rai, mantenendo alto l’onore della Rai. Ho messo, per fare tutto questo lavoro, a repentaglio la mia incolumità e quella della mia famiglia”.

La battuta sul futuro e la stoccata alla Rai

Ranucci si è lasciato poi andare ad alcune parole sul futuro. “Ho cresciuto anche una squadra di giornalisti che saranno il futuro della Rai. Io ho la coscienza a posto. Gli altri? Dovrei decidere di mettermi da parte, ma non lo faccio perché siccome è quello che vogliono, non lo faccio”.

Poi la battuta, che può essere interpretata come una conferma dell’addio. “Se hanno la coscienza pulita, mi spostano loro” ha detto Ranucci. “Ma come è scritto sulla tomba di Califano, non escludo un mio ritorno”.

Il caso Lavitola

Il nome di Ranucci è al centro delle cronache dopo la confessione di Valter Lavitola, in carcere dal 10 agosto, che si è autoaccusato di aver ordinato l’attentato dimostrativo davanti all’abitazione del giornalista il 16 ottobre 2025.

Intercettazioni agli atti riportano un presunto interessamento di Lavitola a una candidatura politica di Ranucci, mai concretizzata.

In sede di confessione, l’imprenditore ha dichiarato di aver organizzato l’atto per ottenere un aumento della scorta dell’amico, versione che sembra però non convincere gli inquirenti.