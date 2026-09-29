Ranucci svela il messaggio di Alessandro Di Battista dopo il caso Report, "dopo tutto quello che ha passato"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sigfrido Ranucci ha svelato con un post sui social un messaggio privato ricevuto da Alessandro Di Battista, che lo ha esortato a resistere nel pieno della vicenda giudiziaria legata alla rimozione dalla conduzione di Report. L’ex deputato del M5S, convalescente dopo il grave malore avuto a Cuba e l’intervento al Gemelli, è pronto a tornare in tv come ospite a DiMartedì.

L’sms di Alessandro Di Battista a Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci ha condiviso sui propri canali social il contenuto di un messaggio di sostegno inviatogli da Alessandro Di Battista.

Nel post diffuso online, il conduttore ha rivelato quanto ricevuto dell’ex deputato del M5S: “Alessandro ieri mi ha commosso. Mi ha scritto un sms esortandomi a ‘resistere’“.

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Un gesto di vicinanza giunto in un momento particolarmente delicato per il giornalista, che ha manifestato la propria gratitudine per l’attenzione ricevuta dall’ex parlamentare: “Lui, dopo tutto quello che ha passato, ha pensato a me e alla mia famiglia. Il nostro Paese ha disperato bisogno di persone come lui, che intendono la politica come ‘donare’ e non comandare. Forza Ale”.

Dal malore a Cuba al ritorno in tv a DiMartedì

L’incoraggiamento è arrivato alla vigilia del rientro di Di Battista negli studi televisivi di DiMartedì su La7, ospite di Giovanni Floris nella puntata del 29 settembre. L’ex esponente del Movimento 5 Stelle ha superato un periodo complesso iniziato il 28 agosto a causa di un improvviso malore durante un reportage a Cuba.

Dopo un primo ricovero a Santa Clara e un intervento chirurgico d’urgenza eseguito a L’Avana il 5 settembre, Di Battista è rientrato in Italia il 12 settembre a bordo di un’aeroambulanza ed è stato dimesso dal Policlinico Gemelli il 18 settembre.

Durante i giorni della convalescenza si è verificato anche il caso del Corriere della Sera, che si è dovuto scusare ufficialmente per aver pubblicato per errore sui social una scheda che ne annunciava la morte.

Il caso Report e la battaglia legale di Ranucci

Le parole inviate da Di Battista potrebbero fare riferimenti anche alla controversia legale intrapresa da Ranucci nei confronti della Rai. Il giornalista ha presentato un ricorso d’urgenza dinanzi al Tribunale del Lavoro di Roma contro il provvedimento di rimozione dalla conduzione del programma Report.

Sulla vicenda si è scatenata una polemica sollevata da quotidiani di centrodestra e dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che ha messo in discussione l’imparzialità della giudice Donatella Casari ricordando il suo passato ruolo nel Tribunale dei ministri sul caso Almasri, quando fu chiesto di procedere contro i ministri Mantovano, Piantedosi e Nordio.

A stretto giro è arrivata la replica del presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, che ha respinto le ombre sulla trasparenza confermando l’assegnazione automatica del fascicolo e la non comparabilità dei precedenti procedimenti. La decisione ultima è comunque attesa nei prossimi giorni, a seguito del deposito delle note fissato per il 30 settembre.