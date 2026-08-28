Ranucci via da Report, la redazione si ribella e minaccia di andarsene in blocco: bufera politica sulla Rai

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo l’esclusione ufficiale di Sigfrido Ranucci da “Report“, la redazione minaccia di abbandonare in blocco il programma, definendo la scelta della Rai “irricevibile”. Mentre il legale del giornalista parla di una “decisione che condanna una vittima di attentato”, monta la bufera politica tra l’opposizione, che denuncia un “editto Meloni”, e la maggioranza, che difende la sostituzione.

Report, la redazione sta con Ranucci

È arrivata una reazione durissima da parte della redazione di “Report” dopo la scelta della Rai di allontanare Sigfrido Ranucci dalla conduzione del programma.

Gli inviati storici della trasmissione, infatti, hanno diffuso una nota in cui bocciano senza mezzi termini sia il metodo sia la sostanza della decisione aziendale, che ha indicato i giornalisti Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti come nuovi volti al posto di Ranucci.

ANSA

La nota degli inviati

Fra i firmatari della comunicazioni figurano, secondo quanto emerso, nomi quali Giorgio Mottola, Bernardo Iovene, Paolo Mondani, Giulia Innocenzi, Daniele Autieri ed Emanuele Bellano.

“La decisione assunta dalla Rai è per noi completamente irricevibile” si legge nel testo. “È inaccettabile per il metodo, dal momento che l’azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra in queste settimane facendoci apprendere la scelta dalle agenzie, e nel merito, dal momento che le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report”.

La redazione si spinge fino a minacciare l’abbandono collettivo: “Dal momento che l’intenzione dell’azienda sembra quella di voler distruggere la storia e l’integrità della trasmissione, su un evidente mandato politico, annunciamo che, nel caso in cui la Rai non intenda tornare sui propri passi, abbandoneremo in blocco il programma”.

I colleghi storici si mostrano quindi sostanzialmente d’accordo e solidali con Ranucci, che aveva espresso poco prima, sui social, il suo disappunto e la contrarietà ai nuovi profili scelti della Rai per la conduzione di “Report”.

Sul fronte legale è intervenuto anche l’avvocato Roberto De Vita, che assiste Ranucci: “La decisione della Rai condanna la vittima di un attentato, Report e l’indipendenza dell’informazione pubblica. Sigfrido Ranucci, per adesso, non condurrà Report ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d’inchiesta, in ogni sede”.

Sulla stessa linea il presidente della Fnsi Vittorio di Trapani, secondo cui la Rai dovrebbe chiarire pubblicamente le ragioni della rimozione.

Un terremoto politico

La vicenda ha innescato un immediato scontro politico. Dall’opposizione, la senatrice M5s Barbara Floridia ha denunciato l’assenza di un reale confronto con la redazione, parlando apertamente di un “editto Meloni“. Il riferimento è al ben noto episodio del 2002, definito “editto bulgaro”, quando da Sofia in Bulgaria Silvio Berlusconi chiese e ottenne l’allontanamento dalla tv pubblica di Michele Santoro, Enzo Biagi e Daniele Luttazzi.

Sulla stessa linea i co-portavoce di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che parlano di una punizione inflitta a “quella che, fino a prova contraria, resta la vittima di un attentato”. Dura anche la segretaria del Pd Elly Schlein, che parla di un “obiettivo ottenuto dalla destra” dopo anni di pressioni sul programma. Il senatore dem Walter Verini definisce la mossa una “vendetta” contro il giornalismo d’inchiesta.

Di segno opposto le reazioni della maggioranza. Il vicepremier leghista Matteo Salvini scrive su X “Giusto così. Ora si faccia chiarezza”. Fratelli d’Italia chiede che il programma torni a fare “giornalismo d’inchiesta e non propaganda faziosa”, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa si dichiara “felice” della sostituzione, definendo le passate edizioni del programma “assolutamente pretestuose e a senso unico”.