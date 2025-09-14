Raoul Bova a Verissimo ritorna sul ricatto dei vocali a Martina Ceretti: "Ho rispedito le minacce al mittente"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Raoul Brova è ancora fortemente provato dallo scandalo che lo ha travolto durante l’estate. Davanti alle telecamere di Verissimo ripercorre la vicenda, incalzato da Silvia Toffanin, dei messaggi vocali divenuti oggetto di un ricatto che ora è oggetto di indagine. Fieramente, ma logorato, l’attore dichiara: "Ho rispedito le minacce al mittente".

Lo sfogo di Raoul Bova a Verissimo

Nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 14 settembre Raoul Bova ha parlato dello scandalo dei messaggi vocali inviati a Martina Ceretti, oggetto di uno scandalo che lo ha travolto durante l’estate e che ora è al centro di un’indagine. Come noto, tutto è partito dalle minacce di un anonimo estorsore chiamante da un numero spagnolo non meglio identificato. Che impatto ha avuto sulla sua vita?

L’attore lo ricorda come "un momento particolarmente intenso" del quale "inizialmente non riuscivo a capire l’entità e la gravità", poi lo stupore: "Sono dentro un film o è realtà?".

Il ricattatore gli aveva scritto: "Ho dei contenuti fra te e Martina Ceretti che ti farebbero molto male". "Non è il caso che venga fuori uno scandalo sui giornali. Per il tuo matrimonio, per la tua immagine, per il tuo presente e futuro lavoro. Altro che don Matteo".

Bova, a Verissimo, sottolinea: "Mi sono rifiutato di accettare le minacce e le ho rispedite al mittente. Non avevo niente da nascondere". Tutto è esploso quando quel materiale scottante è finito nelle mani di Fabrizio Corona.

Il riferimento a Fabrizio Corona

Davanti a Silvia Toffanin Raoul Bova riflette: "Sui social è normale andare contro un persona per ottenere like, visibilità", ma in nome della caccia al like "si può uccidere, ferire una persona" e ricorda che "si tratta di un problema grave sociale, non si deve permettere più che accada".

L’oggetto dell’estorsione, ovviamente, erano degli audio che l’attore aveva inviato a Martina Ceretti, con quel dettaglio sugli "occhi spaccanti" divenuto un tormentone sul quale, infine, l’attore ha deciso di registrare un marchio. Quel materiale è poi diventato l’argomento centrale di una puntata di Falsissimo, il format condotto da Fabrizio Corona su YouTube. Per l’appuntamento di Bova a Verissimo di domenica 14, ad esempio, Corona ha organizzato una reaction in diretta riservata agli abbonati.

"È stata ripresa una notizia da una persona che pubblica su un sito notizie che provenivano da un illecito. Quanto meno bisognava bloccarle in partenza", dice Bova.

Il ricatto dei vocali

Tra l’11 e il 12 luglio Raoul Bova ha ricevuto un ricatto da un anonimo estorsore che lo ha minacciato di diffondere degli audio compromettenti intercorsi tra l’attore e Martina Ceretti. Il ricattatore, che scriveva dal numero di una utenza spagnola, gli ha riferito che se quel materiale fosse stato divulgato avrebbe messo in crisi la carriera, l’immagine e il matrimonio di Bova. Quest’ultimo gli ha risposto che la relazione con Rocío Muñoz Morales è già terminata e che non ci sarebbe mai stato un matrimonio.

Determinato a non cedere al ricatto, Bova ha respinto le minacce e ha denunciato il fatto. Gli inquirenti sono arrivati a Federico Monzino, amico di Martina Ceretti: sarebbe stato lui a consegnare a Corona quel materiale audio, ma nella vicenda non ci sono indagati: le parti coinvolte – Bova, Ceretti, Monzino, Corona – sono ascoltate come persone informate sui fatti. Monzino nega di essere il ricattatore – lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Oggi – e sostiene che Corona sarebbe entrato in possesso di alcune parti di quegli audio con l’inganno.