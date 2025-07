Raoul Bova, esposto al Garante per la Privacy con l'ex suocera Annamaria Bernardini de Pace come avvocata

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il Garante per la Privacy ha accolto l’esposto contro la diffusione degli audio e delle chat che dimostrerebbero il tradimento di Raoul Bova alla moglie Rocio Munoz Morales, argomento al centro del gossip. L’attore ha scelto come legale Annamaria Bernardini de Pace, madre dell’ex moglie Chiara Giordano, che divorziò da Bova proprio per via di un tradimento.

L’esposto di Raoul Bova al Garante per la Privacy

Così come riportato dall’agenzia stampa ANSA, i legali di Raoul Bova hanno depositato un esposto presso il Garante per la Privacy.

La richiesta è di interrompere e vietare la diffusione di audio e chat private dell’attore, rese inizialmente pubbliche in una puntata di Falsissimo, la trasmissione web di Fabrizio Corona.

IPA Raoul Bova e la futura ex moglie Rocio Munoz Morales

A firmare l’esposto è l’ex suocera dell’attore, l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace, madre di Chiara Giordano, ex moglie di Bova.

“Certo, è giusto che difenda chi non cede al ricatto da parte di uno come Corona. Sono fiera di lui”: ha commentato Bernardini de Pace ai microfoni de La Presse.

Assieme al collega David Leggi, l’avvocata denuncia il tentativo di estorsione nei confronti dell’attore, cui fu chiesto del denaro per evitare la diffusione delle sue conversazioni private.

Per una possibile denuncia diretta a Fabrizio Corona “c’è tempo”, mentre è già stata avanzata la richiesta di procedere contro Ryanair, il Torino e il Napoli calcio.

Si tratta di società che, sui social, hanno cavalcato l’onda del gossip ironizzando sulle parole che Bova avrebbe dedicato all’amante.

La suocera lo assiste anche nel nuovo divorzio

Annamaria Bernardini de Pace, che ai tempi del divorzio dalla figlia Chiara Giordano, definì Bova “ex genero degenerato”, ha scelto di assisterlo anche nella causa di divorzio.

“Bova e mia figlia non sono più uniti come coppia ma lo sono come genitori. – ha raccontato l’ex suocera – E poi io sono una divorzista, non sono una str***a”.

De Pace presta i suoi servizi a Bova sulle questioni relative all’affidamento dei figli avuti da colei che si appresta a diventare la sua seconda ex moglie, Rocio Munoz Morales.

Secondo quanto dichiarato dall’avvocata divorzista, la relazione tra Bova e Morales, seppur non ufficialmente, era già finita da tempo.

“Anche se non sono sposati, vivono di fatto separati da due anni” spiega de Pace.

Chi è Annamaria Bernardini de Pace

Annamaria Bernardini de Pace è un’avvocata del foro di Milano, esperta di diritto di famiglia e della persona, nota come la divorzista dei vip.

Il suo è un nome noto al grande pubblico grazie a un’intesa attività giornalistica: ha scritto per il Giornale, la Voce e l’Indipendente.

Bernardini de Pace è anche autrice di una seguita rubrica di consigli di coppia su Chi e di articoli sul tema su IO donna, il Corriere della Sera e Oggi.

Nel 2024 l’avvocata approda anche in televisione, come giudice della storica trasmissione di Rete4 Forum.