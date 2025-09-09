Raoul Bova torna a parlare dopo la vicenda degli audio rubati dalle chat con Martina Ceretti: "Imperdonabile"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Raoul Bova sta attraversando un momento complesso. La relazione con Rocío Muñoz Morales è giunta al capolinea dopo 12 anni. A mettere definitivamente la pietra sopra al rapporto è stato lo scandalo che ha travolto l’attore romano. Dopo che Fabrizio Corona ha divulgato nel podacast “Falsissimo” i vocali che Bova ha inviato a Martina Ceretti, la vicenda del presunto flirt tra il divo e la giovane è diventata di dominio pubblico. Bova ha parlato per la prima volta del caso, spiegando che “non è stato bello vedere la propria vita sbattuta su tutti i social”.

Raoul Bova parla per la prima volta degli audio inviati a Martina Ceretti

In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, Bova ha per la prima volta commentato la vicenda degli audio che lui stesso ha mandato a Martina Ceretti. Con la giovane avrebbe avuto un flirt.

“Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre“, ha dichiarato l’attore.

“Del resto – ha aggiunto – siamo esseri umani. Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare, e questo lo trovo imperdonabile”.

“Comunque ora sto bene, ringrazio Sorrisi e il direttore per la solidarietà e la delicatezza con la quale avete difeso la sacrosanta privacy. Lo apprezzo molto”, ha concluso il divo romano.

La richiesta di denaro all’attore

Il caso non ha avuto solamente contorni ‘rosa’. Infatti è diventato oggetto di indagine. Gli investigatori non escludono che possa anche profilarsi il reato di estorsione.

Bova, come spiegato dai suoi legali, è stato contattato da una persona al momento ignota che gli ha fatto palesemente intendere che se avesse sborsato del denaro i vocali indirizzati a Martina Ceretti non sarebbero stati divulgati.

L’attore non ha pagato e gli audio sono stati poi resi pubblici da Fabrizio Corona nel podcast ‘Falsissimo’. Successivamente sono stati rimossi come ordinato dal Garante per la Privacy.

Il punto sulle indagini

Si sta cercando di capire chi ci fosse dietro alla richiesta di denaro fatta pervenire al divo e in che modo precisamente i vocali siano finiti nelle mani dell’ex ‘Re dei paparazzi‘.

Dopo che la vicenda è esplosa mediaticamente, Bova e Rocío Muñoz Morales hanno fatto sapere di aver messo fine alla loro relazione.