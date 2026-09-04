Raoul Bova "vince" contro Fabrizio Corona, multa dal Garante della privacy per l'audio di "occhi spaccanti"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecita la diffusione del file audio e degli stralci di chat privata che riguardano Raoul Bova, pubblicati da Fabrizio Corona su social network e piattaforme digitali. L’Autorità ha irrogato all’ex fotografo una sanzione amministrativa di 4.950 euro. Il provvedimento arriva al termine di una lunga istruttoria.

La decisione del Garante privacy su Fabrizio Corona

Come riporta l’Adnkronos, il provvedimento riguarda la diffusione non autorizzata di una conversazione privata intercorsa via chat fra Bova e un’altra persona.

L’Autorità era già intervenuta in passato con provvedimenti d’urgenza sulla stessa vicenda, che è poi confluita in una istruttoria più ampia.

Nel documento viene contestata la scelta di rendere pubblici contenuti che appartengono alla sfera più riservata di una persona.

Da quel materiale è nata la frase diventata un tormentone sui social, quella sugli “occhi spaccanti“, ripresa e rilanciata ovunque per settimane.

Perché la notorietà non giustifica la diffusione

Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto fra fama e diritto alla riservatezza.

Secondo il Garante la notorietà di una persona non legittima la divulgazione di dati personali quando quei contenuti non rivestono un effettivo interesse pubblico.

La diffusione di stralci di conversazioni intime e affettive, si legge nel provvedimento, eccede il principio di essenzialità dell’informazione e contrasta con i criteri di liceità, correttezza e minimizzazione previsti dalla normativa.

Quel principio impone di pubblicare soltanto le informazioni indispensabili rispetto al fatto che si vuole raccontare.

L’Autorità ha inoltre sottolineato che la condotta è stata realizzata con finalità di spettacolarizzazione e di alimentazione del gossip.

Il danno alla reputazione e l’importo della sanzione

Nel provvedimento si evidenzia il pregiudizio significativo arrecato alla reputazione dell’attore, compresa quella lavorativa, oltre che alla sua sfera privata.

Un ruolo aggravante è stato attribuito al canale utilizzato, perché la pubblicazione sulle piattaforme digitali ha amplificato la portata e gli effetti della violazione.

Nonostante la gravità della condotta e la natura particolarmente delicata dei dati diffusi, l’importo della multa si è fermato a 4.950 euro.

La cifra contenuta dipende da un criterio preciso, perché nell’anno di riferimento non risultano redditi fiscalmente dichiarati a carico di Corona.

Il regolamento europeo sulla protezione dei dati impone infatti di calibrare le sanzioni sulla capacità economica di chi ha commesso la violazione, oltre che sulla sua gravità.