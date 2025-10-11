Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per truffa ai danni di un’anziana: un 36enne italiano è stato individuato e denunciato dopo aver raggirato una donna di 80 anni con la tecnica del “finto Maresciallo dei Carabinieri”. L’episodio si è verificato a Rapallo nei giorni scorsi, quando la vittima è stata contattata telefonicamente e convinta a consegnare denaro e gioielli. L’uomo è stato fermato a Napoli mentre tentava la fuga con la refurtiva.

La ricostruzione dei fatti: la truffa ai danni dell’anziana

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando la vittima, una donna di 80 anni residente a Rapallo, ha ricevuto una telefonata da un call center. Dall’altra parte della cornetta, un uomo si è presentato come maresciallo dei Carabinieri, sostenendo che la figlia della donna fosse rimasta coinvolta in un grave incidente stradale con l’auto di famiglia.

Il sedicente maresciallo ha spiegato all’anziana che, per evitare conseguenze legali alla figlia, sarebbe stato necessario pagare una somma di 5000 euro, suddivisa tra contanti e monili d’oro. L’uomo ha quindi annunciato che si sarebbe recato personalmente presso l’abitazione della signora per riscuotere il denaro e i preziosi.

La consegna della refurtiva e la scoperta dell’inganno

Ingannata dall’urgenza e dalla presunta autorevolezza dell’interlocutore, la donna ha accettato di consegnare quanto richiesto. Il truffatore si è presentato a casa della vittima, riuscendo a farsi consegnare sia i contanti che i gioielli, per un valore complessivo di 5000 euro.

Solo dopo aver parlato con la figlia, la donna si è resa conto di essere stata vittima di una truffa. A quel punto, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Rapallo per denunciare l’accaduto.

Le indagini e il fermo del sospettato

Ricevuta la denuncia, i militari hanno immediatamente avviato le indagini. Grazie a una rapida attività investigativa, sono riusciti a localizzare il sospettato mentre si trovava a bordo di un treno diretto a Napoli. All’arrivo nel capoluogo campano, l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione, il 36enne è stato trovato ancora in possesso dell’intera refurtiva sottratta all’anziana. Gli oggetti e il denaro sono stati recuperati e sequestrati dai Carabinieri.

L’uomo, un italiano di 36 anni, è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di truffa.

