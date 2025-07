Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una denuncia per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento il bilancio di un episodio avvenuto all’alba a Rapallo. Un uomo di 60 anni, di origine egiziana, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso a utilizzare la carta di credito di un giovane che aveva smarrito il portafoglio la sera precedente. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione della vittima, che ha ricevuto notifiche dalla banca e ha individuato personalmente il responsabile.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti nelle prime ore del mattino di ieri, quando un giovane di 22 anni ha perso il portafoglio nella zona del lungomare Vittorio Veneto a Rapallo. Dopo aver inutilmente tentato di recuperare il portafoglio, il ragazzo è rientrato a casa. Tuttavia, intorno alle 6 del mattino, ha iniziato a ricevere diversi sms dalla propria banca che segnalavano molteplici transazioni effettuate con la sua carta di credito, rimasta all’interno del portafoglio smarrito.

La scoperta delle transazioni sospette

Il giovane, insospettito dagli avvisi ricevuti, ha deciso di recarsi presso il luogo indicato nei messaggi bancari, dove risultavano essere stati effettuati i pagamenti. Giunto sul posto, ha notato un uomo, poi identificato come un 60enne egiziano, che stava prelevando articoli da un distributore automatico di un tabacchino e li stava pagando proprio con la carta di credito sottratta.

Il tentativo di disfarsi delle prove

Il ragazzo ha immediatamente chiesto all’uomo di restituire quanto sottratto. Il 60enne ha riconsegnato alcune carte, ma ha tentato di liberarsi di altre tessere gettandole in un tombino, per poi cercare di allontanarsi rapidamente dal luogo. Nonostante il tentativo di fuga, la vittima non ha mai perso di vista il sospetto e ha subito avvisato le forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia e la denuncia

Gli agenti del Commissariato di Rapallo sono intervenuti prontamente, riuscendo a fermare il 60enne che era ancora in possesso degli articoli acquistati con la carta di credito del giovane. L’uomo è stato condotto in Commissariato e deferito all’Autorità Giudiziaria per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Resta comunque valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il ruolo fondamentale della collaborazione tra cittadino e forze dell’ordine

Questo episodio mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La prontezza del giovane nel segnalare l’accaduto e la rapidità di intervento della Polizia di Stato hanno permesso di bloccare il responsabile e recuperare parte della refurtiva. La vicenda si è svolta nel cuore di Rapallo, in una zona frequentata da residenti e turisti, sottolineando l’attenzione delle autorità verso la sicurezza pubblica.

IPA