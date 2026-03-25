Rapì neonata a Cosenza, Rosa Vespa condannata a 5 anni: genitori "soddisfatti" per la sentenza "equilibrata"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il tribunale di Cosenza ha condannato la 52enne Rosa Vespa a cinque anni e quattro mesi di reclusione per il rapimento di una neonata di appena un giorno di vita. La vicenda avvenuta a gennaio 2025 suscitò sgomento e indignazione. La condanna con rito abbreviato ha portato a una riduzione della pena.

Rosa Vespa condannata con rito abbreviato

I fatti risalgono al 21 gennaio 2025, quando Rosa Vespa uscì dalla clinica Sacro Cuore con la bambina tra le braccia fingendosi un’infermiera. Le immagini fecero rapidamente il giro del Paese, monopolizzando l’attenzione di telegiornali e talk show.

Dopo la denuncia dei genitori, la squadra mobile intervenne con tempestività e nel giro di circa due ore gli agenti individuarono la casa della donna a Castrolibero, nell’hinterland cosentino.

All’interno dell’abitazione era in corso una festa per celebrare la nascita di quello che Vespa aveva dichiarato essere suo figlio (maschio) chiamato Ansel. La piccola fu così ritrovata vestita da maschietto. La scoperta provocò shock e lacrime tra il marito e i familiari, ignari dell’inganno.

Rosa Vespa e la gravidanza simulata

Secondo quanto emerso nel corso del processo, Rosa Vespa aveva simulato una gravidanza per nove mesi, portando avanti una messinscena complessa che aveva ingannato anche il marito.

L’uomo, inizialmente arrestato, è stato successivamente scarcerato e la sua posizione è stata stralciata. Si è sempre dichiarato innocente, sostenendo di essere stato a sua volta raggirato dalla moglie. Gli inquirenti hanno ritenuto credibile questa versione.

I consulenti medico-legali hanno stabilito che, al momento del rapimento, Rosa Vespa era pienamente capace di intendere e di volere. La perizia ha inoltre chiarito che la “finta gravidanza non ha rappresentato un delirio strutturato o una simulazione, ma una soluzione di conversione-somatica a un vuoto narcisistico-depressivo”.

Soddisfatti i genitori della bambina rapita

In aula erano presenti anche i genitori della bambina, che attraverso i loro legali hanno espresso soddisfazione per l’esito del processo.

“Siamo pienamente soddisfatti perché è una sentenza giusta ed equilibrata. Per i genitori è la fine di un incubo, adesso aspettiamo il procedimento che ancora è in piedi per l’eventuale responsabilità della clinica”, ha dichiarato l’avvocata Chiara Penna.

Nel procedimento si erano costituiti parte civile i nonni materni e paterni della piccola.