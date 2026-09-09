Rapì una neonata in clinica a Cosenza, Rosa Vespa torna a parlare e stupisce: "Non voglio più essere madre"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Ho preso consapevolezza, specialmente grazie al percorso terapeutico che sto seguendo”: sono le prime parole che Rosa Vespa, 52 anni, pronuncia più di un anno dopo i fatti di Cosenza, quando dalla clinica Sacro Cuore rapì una neonata per poi portarla a casa spacciandola per il figlio, un maschietto. Oggi la donna non ha più l’obbligo di dimora e parla per la prima volta attraverso le telecamere di Dentro la Notizia. Suo marito Aqua Moses, che all’epoca era ignaro che quella bimba fosse il bottino di un rapimento, “ha capito”. “Purtroppo io non stavo bene”, spiega Rosa.

Rosa Vespa rompe il silenzio

Mercoledì 9 settembre le telecamere di Dentro la Notizia hanno raggiunto Castrolibero (Cosenza) per parlare con Rosa Vespa. La sua vicenda è nota: il 21 gennaio 2025, dalla clinica Sacro Cuore del capoluogo, rapì una neonata di appena un giorno e la portò a casa spacciandola per il figlio maschio nato dal matrimonio con il marito Aqua Moses, ignaro di tutto.

Oggi Rosa “ha preso consapevolezza” e deve tutto “al percorso terapeutico” che sta ancora seguendo. “Io non stavo bene”, dice la donna.

Quella sera “è come se fossi stata un’altra persona”, per questo spiega che di quell’evento avrebbe “solo dei flash” e non un ricordo nitido. La 52enne, ricordiamo, si era finta infermiera e aveva vagato per la clinica, fino a quando in una stanza ha chiesto alle mamme ricoverate se ci fosse bisogno di qualcosa.

La madre della piccola aveva risposto: “Andrebbe cambiata”, dunque Rosa Vespa ha preso in braccio la bambina e si è allontanata dalla clinica seguita dal marito Aqua Moses, convinto che quello fosse il loro bambino.

Il motivo del gesto

“Era un desiderio di maternità, magari un desiderio inespresso“, aveva detto in precedenza alle telecamere di Gianluigi Nuzzi. Oggi, tuttavia, quel desiderio sembrerebbe scomparso.

“Sembrerà strano, però è tutto andato a scemare”, e oggi il sogno di diventare mamma cede il posto alla “voglia di riprendere in mano la mia vita”.

Il rapimento della neonata alla clinica di Cosenza

Come anticipato e come noto, i fatti risalgono al 21 gennaio 2025. Da 9 mesi Rosa Vespa aveva convinto il marito Aqua Moses di essere incinta fino all’epilogo, quando “senza aver organizzato nulla” si era presentata presso la clinica Sacro Cuore spacciandosi per un’infermiera.

Subito dopo, Rosa Vespa e il marito erano tornati a casa per un piccolo festino insieme alla famiglia di lei, ma in un attimo nell’abitazione avevano fatto irruzione gli uomini della polizia, che avevano ripreso la bambina e l’avevano riconsegnata alla madre biologica.