Il gip di Catania ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare per il rapimento del 17enne Gaetano Nicosia, avvenuto il 25 settembre scorso a Vittoria (Ragusa). Le ordinanze sono state eseguite dalla polizia di stato – squadra mobile della questura di Ragusa, della Sisco di Catania e del commissariato di Vittoria – con il coordinamento e il supporto dello sco della direzione centrale anticrimine. I tre sono accusati, in concorso tra loro, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di furto aggravato, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. Il diciassettenne venne sequestrato di sera in una piazzetta del rione Forcone, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. Il ragazzo, figlio un commerciante del settore ortofrutticolo, era stato prelevato da due uomini arrivati su un’auto. Nicosia era stato rilasciato la sera dopo il rapimento senza che – dissero gli inquirenti – fosse stata richiesta una somma di denaro per la liberazione.

I fatti contestati: sequestro, furto e armi

Oltre a questo grave episodio del rapimento, ai tre uomini fermati sono contestati anche i reati di furto aggravato e porto e detenzione illegale di armi da fuoco. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sera precedente al sequestro, il 24 settembre, sarebbe stata rubata una Fiat Panda blu a Ragusa, poi utilizzata per compiere il sequestro.

Le indagini e il ruolo di Stracquadaiani

Le indagini, avviate immediatamente dopo il fatto delittuoso, sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e si sono protratte per oltre un mese. Gli investigatori hanno utilizzato servizi tecnici di intercettazione telefonica e ambientale, oltre al supporto di personale specializzato del Servizio Centrale Operativo. Grazie a queste attività, è stato possibile delineare il ruolo predominante di Gianfranco Stracquadaian, riconosciuto come promotore, ideatore ed esecutore materiale del sequestro a scopo di estorsione, insieme agli altri due indagati.

Il furto dell’auto e la disponibilità di armi

Le investigazioni hanno permesso di accertare il pieno coinvolgimento dei tre soggetti anche nel furto della Fiat Panda blu, avvenuto a Ragusa la sera prima del sequestro. L’auto è stata poi utilizzata per portare a termine il rapimento del giovane. Inoltre, è stata documentata la disponibilità di armi da fuoco da parte del gruppo criminale, utilizzate per minacciare la vittima e garantire il successo dell’azione criminosa.

La cattura di Stracquadaiani e il ritrovamento delle armi

Un ulteriore elemento emerso dalle indagini riguarda la cattura di Stracquadaiani Gianfranco, avvenuta il 15 ottobre scorso nei pressi di un’abitazione del centro di Comiso. Stracquadaiani era latitante da oltre un anno, poiché ritenuto responsabile, insieme ad altri complici, del tentato omicidio di un ex collaboratore di giustizia avvenuto il 25 aprile 2024. Durante la sua cattura, all’interno dell’immobile sono state rinvenute due pistole calibro 7,65 con matricola abrasa, complete di munizionamento, che sarebbero state utilizzate nel corso del sequestro del 25 settembre.