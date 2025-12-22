Rapina 15enne a Milano, padre insospettito dalla strana telefonata: nella baby gang pure una coetanea italiana

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Rapinato, minacciato e sequestrato per quasi un’ora da una baby gang a Milano. Un 15enne è stato salvato dal padre, che ha telefonato ai carabinieri dopo aver capito che il figlio era nelle mani del gruppo di maranza, composto da un ventenne e tre minorenni, tra cui una ragazza. Tutti e quattro, già noti alle forze dell’ordine per episodi simili, sono stati fermati dai militari dell’Arma.

La rapina al 15enne a Milano

La rapina è avvenuta nella serata di domenica 21 dicembre all’altezza di via San Gregorio a Milano, una traversa di corso Buenos Aires. Il 15enne è stato circondato dal gruppo, che lo ha costretto prima a consegnare il giubbotto e poi a togliersi anche maglione e scarpe, sotto la minaccia di un oggetto di ferro.

Dopo averlo derubato dei vestiti, del portafoglio e dello smartphone, la baby gang ha obbligato la vittima a prelevare dal bancomat del denaro contante.

La zona di corso Buenos Aires, a Milano, dove il 15enne è stato rapinato

La chiamata del padre ai carabinieri

Per fortuna del 15enne, la carta prepagata è risultata senza disponibilità e così i rapinatori hanno pensato di fare chiamare al ragazzo i genitori, con l’obiettivo di ricaricarla.

La telefonata è sembrata sospetta al padre della vittima: capendo che ci fosse qualcosa di strano ha subito avvertito i carabinieri.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie del nucleo Radiomobile, che sono riusciti a bloccare i quattro rapinatori in fuga e a recuperare la refurtiva.

In carcere la baby gang

A essere fermati, come riporta il Corriere della Sera, un ventenne di nazionalità tunisina, portato al San Vittore, una 15enne italiana, un 16enne con cittadinanza marocchina e un 17enne siriano.

I tre minorenni sono stati condotti al centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria.

Prima di essere traferiti negli istituti penitenziari, i quattro giovani rapinatori sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, perché sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Dovranno rispondere delle accuse di rapina, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.