Rapina a Donnarumma, la testimonianza sconvolgente della moglie Alessia Elefante: "Picchiata, ero incinta"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Si sta tenendo a Parigi il processo contro i rapinatori che nel 2023 entrarono nella casa del portiere della Nazionale italiana di calcio e del Manchester City Gianluigi Donnarumma. La moglie di Donnarumma, Alessia Elefante, ha raccontato i dettagli della rapina, ricordando di essere stata incinta al momento dell’irruzione e ricordando le violenze subite.

Il processo ai rapinatori entrati in casa di Donnarumma

I giudici di Parigi stanno ascoltando i testimoni del processo per l’irruzione in casa del portiere della Nazionale e del Manchester City Gianluigi Donnarumma, avvenuta tra il 21 e il 22 luglio 2023.

Allora Donnarumma giocava in Francia, nel Paris Saint-Germain, e abitava insieme alla fidanzata Alessia Elefante nella zona residenziale di Avenue Montaigne.

ANSA

Una banda di quattro persone sarebbe entrata nell’abitazione durante la notte attraverso una finestra, avrebbe minacciato Donnarumma con un coltello e avrebbe strattonato e picchiato la fidanzata, allora incinta.

Il racconto di Alessia Elefante

Donnarumma ed Elefante, oggi sposati, non erano presenti al processo, avendo deciso di non partecipare, ma la testimonianza della donna è stata comunque presentata.

Elefante ha ricordato di essere stata presa per i capelli e strattonata dai rapinatori, nonostante avesse messo subito in chiaro di essere incinta.

Gli intrusi l’avevano costretta a mostrare loro dove fosse la cassaforte: “Ho detto loro che non conoscevo il codice della cassaforte, ma si sono arrabbiati ancora di più, sicuri che stessi mentendo” ha raccontato Elefante.

I rapinatori avrebbero poi portato via dalla casa oggetti per un valore di 500 mila euro.

La tensione in aula e le minacce

Durante l’udienza ci sono stati momenti di tensione a causa del comportamento di uno degli imputati, l’uomo accusato di essere uno degli ideatori del piano.

L’imputato ha insultato la polizia, i giudici e le guardie che sono state costrette a scortarlo, con difficoltà, fuori dall’aula di tribunale dove si stava svolgendo il processo.

L’ira dell’uomo era dovuta al fatto che le guardie stesse avevano proibito a suo fratello, che era tra le persone che assistevano al processo, di comunicare con lui.