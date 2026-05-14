Rapina a Forte dei Marmi, madre e figlia sequestrate nella villa: ladri in fuga col bottino da 3 milioni
La madre di 80 anni e la figlia di 50 anni sono state sequestrate a Forte dei Marmi sotto la minaccia di un'arma durante la rapina nella loro villa
Madre e figlia sono state sequestrate nella loro villa a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, durante la rapina da parte di una banda di ladri. Le due, di 80 e 50 anni, sono state tenute in ostaggio sotto la minaccia di un’arma. A compiere il colpo da tre milioni di euro sarebbero state delle persone provenienti dall’Est d’Europa.
- La rapina e il sequestro a Forte dei Marmi
- Le indagini sulla rapina
- Il precedente sempre a Forte dei Marmi
La rapina e il sequestro a Forte dei Marmi
Madre e figlia, di origini russe, hanno 80 e 50 anni. La banda le avrebbe tenute in ostaggio puntatogli pistole alla tempia.
La rapina sarebbe iniziata quando la madre è uscita di casa per prendere alcune casse d’acqua. In quel momento sono spuntati i banditi, che l’hanno minacciata e spinta all’interno della villa.
Sotto la minaccia di un’arma, le due donne sono state costrette ad aprire la cassaforte. La banda di malviventi ha cercato anche in casa, impossessandosi di tutto ciò che ha trovato.
Tra gioielli, contanti e borse firmate, i criminali avrebbero portato via un bottino complessivo di tre milioni di euro.
Le indagini sulla rapina
Per gli investigatori si tratterebbe di una banda proveniente dall’Est d’Europa.
Come riporta La Nazione, si tratterebbe di una banda di professionisti del crimine.
“I quattro sconosciuti indossavano passamontagna e guanti e, prima di fuggire, si sono premurati, con grande abilità, di asportare la ‘scatola nera’ della memoria delle telecamere a circuito chiuso, in modo da non lasciare i video di quella notte infernale”, si legge sul quotidiano.
Il precedente sempre a Forte dei Marmi
L’episodio è il secondo nel giro di poche settimane avvenuto in una delle strade vicine al centro della città.
Ma nella zona di Forte dei Marmi, negli ultimi tempi, si stanno registrando numerosi episodi simili. A inizio maggio c’è stato un furto da due milioni di euro in una villa a Vittoria Apuana.
Poi c’è stata una rapina nel pieno della notte, in centro a Forte dei Marmi, mentre moglie e marito stavano dormendo: i due si sono trovati i banditi in camera, minacciati e costretti ad aprire la cassaforte e consegnare soldi e preziosi.
L’8 maggio, invece, sono state svaligiate due villette, sfondando la cassaforte con un frullino. Un’ipotesi è che gli autori di queste irruzioni facciano parte della stessa banda.