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È di tre minorenni arrestati e trasferiti in carcere il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Genova per una rapina aggravata e lesioni aggravate avvenute ai danni di un uomo in città per l’Adunata Nazionale degli Alpini. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle indagini della Squadra Mobile, che hanno portato all’identificazione e al fermo dei presunti responsabili.

L’aggressione in Vico Vegetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di due 17enni e un 16enne, tutti di nazionalità tunisina. Il provvedimento, richiesto dalla Procura per i minorenni di Genova ed emesso dal G.I.P. presso il Tribunale per i minorenni, è il risultato di un’attività investigativa avviata dopo la rapina avvenuta il 9 maggio scorso.

La vittima, un uomo arrivato in città per partecipare all’Adunata Nazionale degli Alpini, si trovava in Vico Vegetti quando è stato bloccato da quattro soggetti. Gli aggressori gli hanno sbarrato la strada, lo hanno colpito con un pugno al volto e, approfittando della situazione, gli hanno sottratto il portafogli e un coltellino multiuso dalle tasche dei pantaloni. L’uomo è stato lasciato a terra, tramortito, e ha riportato una frattura scomposta alla mascella, con una prognosi di 40 giorni.

L’identificazione dei responsabili

Le indagini della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Genova sono partite dall’analisi dei filmati di videosorveglianza. Gli investigatori si sono concentrati sui gruppi di giovani che frequentano abitualmente il centro storico, effettuando controlli nelle strutture di accoglienza e servizi di osservazione mirati sul territorio. Queste attività hanno permesso di individuare i presunti autori della rapina e di ricostruire i ruoli di ciascuno durante l’aggressione, oltre a stabilire il momento esatto in cui sono rientrati nelle rispettive comunità.

Il fermo e i precedenti penali

Tre di loro sono stati individuati e fermati nella mattinata del 17 giugno 2026. Si tratta di soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti relativi a reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Durante la stesura degli atti, uno dei fermati è stato anche deferito per ricettazione, poiché trovato in possesso di uno smartphone rubato.

I tre minorenni sono stati associati presso l’Istituto Penale per i minorenni di Torino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Divisione Anticrimine sta ora valutando le singole posizioni per l’adozione delle misure di prevenzione previste dalla legge.

IPA