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È stato arrestato un 58enne originario della provincia jonica, ritenuto presunto responsabile di una rapina avvenuta nel marzo 2023 ai danni di una tabaccheria nel centro di Grottaglie. L’uomo, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo, è stato rintracciato in Lussemburgo e trasferito a Roma, dove dovrà rispondere anche di altri reati commessi durante la latitanza.

Un arresto internazionale dopo mesi di indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto del 58enne è il risultato di una complessa attività investigativa avviata dal Commissariato di Grottaglie e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. L’uomo era ricercato in seguito a una rapina compiuta nel marzo 2023 ai danni di una tabaccheria situata nel cuore della città. Nonostante avesse tentato di nascondere la propria identità indossando un passamontagna, il presunto autore era stato rapidamente individuato dagli agenti locali.

Pochi giorni dopo l’identificazione, il 58enne era riuscito a sottrarsi alla cattura, facendo perdere le proprie tracce e presumibilmente rifugiandosi all’estero. Le indagini, condotte dagli investigatori del Commissariato di Grottaglie con il supporto della Direzione Centrale della Polizia Criminale e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia Divisione S.I.Re.N.E., hanno permesso di ricostruire i suoi spostamenti in diversi paesi dell’Europa centrale, fino a localizzarlo in Lussemburgo, dove aveva stabilito la propria residenza.

Il mandato di arresto europeo e la collaborazione internazionale

Alla luce degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e, considerata la volontaria irreperibilità dell’uomo, ha richiesto un Mandato di Arresto Europeo. Grazie alla collaborazione tra le forze di polizia italiane e le autorità lussemburghesi, il provvedimento è stato eseguito e il 58enne è stato arrestato in Lussemburgo.

Il trasferimento in Italia e la detenzione a Regina Coeli

L’uomo è stato trasferito in Italia, atterrando all’aeroporto di Fiumicino sotto la scorta della polizia lussemburghese. All’arrivo, è stato preso in consegna dagli agenti dell’Ufficio di Frontiera dello scalo romano e accompagnato presso la casa circondariale “Regina Coeli” di Roma, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana.

Oltre alla rapina di Grottaglie, il 58enne dovrà scontare pene detentive anche per altri reati commessi in Belgio durante il periodo di latitanza. Le autorità sottolineano che, nonostante l’arresto, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA