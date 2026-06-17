Rapina a Impruneta nella villa di una nota imprenditrice, minacciata con la pistola: colpo da migliaia di euro

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Nella zona di Impruneta, a pochi chilometri da Firenze, c’è stata una rapina nella villa di una nota imprenditrice fiorentina che opera nel campo della moda. La donna è stata minacciata con una pistola e costretta a consegnare soldi e gioielli. Il bottino ammonterebbe a decine di migliaia di euro.

La rapina in villa a Impruneta

La rapina è avvenuta nella serata di martedì 16 giugno.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportati da La Nazione, la nota imprenditrice fiorentina è stata sorpresa dai malviventi, che si sono introdotti all’interno della sua abitazione sulle colline a pochi chilometri da Firenze. I rapinatori l’hanno minacciata con una pistola e si sono fatti consegnare soldi e gioielli.

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La donna, sotto minaccia, non ha potuto fare altro che seguire le indicazioni dei malviventi e acconsentire alle loro richieste.

Al momento della rapina, in casa sarebbero stati presenti anche alcuni domestici, ma neanche loro hanno potuto impedire che i malviventi mettessero a segno il colpo.

Su quanto accaduto nella zona di Impruneta stanno indagando i carabinieri, cui spetta il compito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare i responsabili della rapina.

A quanto ammonta il bottino della rapina in villa a Impruneta

Il bottino preciso della rapina compiuta dai malviventi nella villa di una nota imprenditrice fiorentina è ancora in fase di definizione, ma stando alle prime informazioni sarebbe piuttosto ingente.

Ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro.

Il precedente della rapina in casa di Moise Kean della Fiorentina

La rapina in villa nella zona di Impruneta è avvenuta a pochi giorni di distanza dalla rapina compiuta nella casa dell’attaccante della Fiorentina Moise Kean, nel quartiere Campo Marte, non lontano dallo stadio Artemio Franchi.

In questo caso, i malviventi hanno approfittato dell’assenza del giocatore, che in quel momento si trovava all’estero, per svaligiare l’appartamento e portare via diversi oggetti preziosi.

I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e avviato gli accertamenti di rito per individuare i responsabili e chiarire ogni dettaglio sul colpo.

Il valore complessivo della refurtiva, come riferito da La Nazione, si aggirerebbe attorno ai 300 mila euro.

Qualche mese fa, invece, era stato Albert Gudmundsson, anche lui calciatore della Fiorentina a subire una rapina in casa a Pian dei Giullari.