È di cinque arresti il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri che ha colpito una presunta banda responsabile di rapine, tentate rapine aggravate, furto aggravato, ricettazione e detenzione e porto abusivo di armi tra le province di Napoli e Latina. L’azione, condotta all’alba di oggi, ha interessato diverse località, tra cui Caivano (Parco Verde), Napoli Secondigliano, Arzano, Aversa, Orta di Atella e Fondi (LT), e ha portato all’esecuzione di tre misure cautelari in carcere e due arresti domiciliari nei confronti di altrettanti indagati. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica.

Operazione coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione rappresenta l’epilogo di una complessa attività investigativa avviata nell’aprile 2024 dalla Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise. L’indagine è partita dopo una rapina avvenuta in pieno giorno nel centro di Marcianise, ai danni dei proprietari di una nota gioielleria. In quell’occasione, i malviventi hanno agito armati, costringendo le vittime a consegnare gioielli e l’incasso giornaliero per un valore di 63mila euro.

Il modus operandi della banda

Le indagini hanno permesso di ricostruire il “modus operandi” del gruppo criminale. Gli indagati, secondo gli inquirenti, raggiungevano l’obiettivo a bordo di auto con targhe rubate e travisati con maschere integrali in silicone. Una volta sul posto, facevano irruzione armati di pistola e fucile, minacciando le vittime e appropriandosi dei beni di valore. Questo schema sarebbe stato adottato anche in occasione di una tentata rapina ai danni del gestore di un autonoleggio nella provincia di Napoli.

Le misure cautelari eseguite

Il provvedimento cautelare ha riguardato cinque persone, ritenute responsabili, seppur nella fase embrionale delle indagini, di concorso in rapina, tentata rapina aggravata, furto aggravato, ricettazione e detenzione e porto abusivo di armi. Tre indagati sono stati condotti presso le case circondariali competenti, mentre due sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.

Le località coinvolte nell’operazione

L’operazione ha interessato diverse aree del territorio campano e laziale: Caivano (Parco Verde), Napoli Secondigliano, Arzano, Aversa, Orta di Atella e Fondi (LT). Gli arresti sono stati eseguiti simultaneamente, grazie a un coordinamento tra le diverse stazioni dei Carabinieri e la Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Indagini ancora in corso e presunzione di innocenza

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva. La misura cautelare è stata adottata in assenza di contraddittorio e il giudice della fase processuale potrà valutare l’eventuale assenza di responsabilità in capo agli indagati.

Un duro colpo alla criminalità locale

L’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità organizzata locale. La rapidità e l’efficacia dell’intervento dei Carabinieri hanno permesso di interrompere l’attività di un gruppo che, secondo le ricostruzioni investigative, aveva già messo a segno una rapina e tentato un secondo colpo, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e degli operatori economici della zona.

Prossimi sviluppi

Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per verificare se il gruppo sia coinvolto in altri episodi di rapina o furto nella zona. Gli inquirenti non escludono che possano emergere nuovi elementi nel corso delle prossime settimane.

