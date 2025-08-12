Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini tunisini sono stati arrestati per rapina a mano armata nella serata di domenica 10 agosto a Monza. L’episodio si è verificato nei pressi di un supermercato, dove un uomo è stato aggredito e derubato di una collanina d’argento. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di bloccare i responsabili, già noti alle forze dell’ordine, e di restituire il maltolto alla vittima.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 22:45 di domenica 10 agosto. Un passante ha contattato il 112 per segnalare una colluttazione nei pressi del supermercato Coop di via Marsala, a Monza. La chiamata ha messo in allerta la centrale operativa della Questura, che ha inviato immediatamente una Volante sul posto.

L’inseguimento e il fermo dei sospetti

Giunti in via Solferino, gli agenti hanno individuato due uomini in abbigliamento sportivo che, alla vista della Polizia, hanno tentato la fuga. Durante la corsa, uno dei sospetti ha gettato un coltello vicino a un cestino dei rifiuti, nel tentativo di disfarsi dell’arma. Gli agenti, però, sono riusciti a bloccare entrambi dopo un breve inseguimento.

La testimonianza della vittima

Pochi istanti dopo l’arresto, un uomo con la maglietta strappata si è avvicinato ai poliziotti. Ha indicato i due fermati come responsabili di una rapina ai suoi danni, avvenuta poco prima. Secondo il racconto della vittima, i due uomini lo avevano aggredito e gli avevano sottratto una collanina d’argento che portava al collo.

La restituzione della refurtiva e i soccorsi

La collanina è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’uomo, visibilmente scosso e dolorante a causa della colluttazione, è stato assistito dal personale sanitario intervenuto sul posto. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi.

La reazione dei fermati e l’arresto

Durante le fasi del fermo, uno dei due arrestati ha tentato di colpire un agente nel tentativo di scappare, ma è stato prontamente immobilizzato dagli operatori di Polizia. Entrambi sono stati condotti in Questura per l’identificazione e i controlli di rito.

Precedenti e trasferimento in carcere

Dai controlli effettuati in Questura è emerso che i due arrestati, di 38 anni e 19 anni, erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Monza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il ruolo della collaborazione cittadina

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La prontezza del passante che ha segnalato la colluttazione ha permesso un intervento rapido e risolutivo, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

La sicurezza nei pressi dei supermercati

Il fatto avvenuto nei pressi del supermercato Coop di via Marsala riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle aree commerciali e nei luoghi di aggregazione. Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta, per garantire la sicurezza di tutti.

Conclusioni

Grazie all’intervento della Polizia di Stato, i responsabili della rapina a mano armata sono stati assicurati alla giustizia e la vittima ha potuto riavere il bene sottratto. L’episodio si è concluso senza gravi conseguenze fisiche per la persona aggredita, ma resta alta l’attenzione delle autorità su episodi di violenza e reati predatori che possono verificarsi anche in luoghi frequentati come i supermercati.

IPA