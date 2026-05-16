Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma. Un ventiquattrenne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito un professionista appena uscito dal proprio ufficio, nel tentativo di sottrargli un prezioso orologio. L’intervento tempestivo della vittima, dei colleghi e delle forze di polizia ha impedito che il colpo andasse a segno.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il tentativo di rapina si è verificato in pieno giorno, quando due uomini, con il volto coperto da maschere in silicone, hanno avvicinato un professionista all’esterno del suo luogo di lavoro. Uno dei due impugnava un revolver, mentre l’altro lo accompagnava nell’azione. I malviventi hanno cercato di sottrarre l’orologio che la vittima portava al polso, ma la pronta reazione dell’uomo e dei suoi colleghi ha mandato all’aria il piano criminale.

La fuga e l’intervento delle forze dell’ordine

Durante la concitazione, uno dei presenti ha chiamato il 1 1 2 (Numero Unico di Emergenza), mentre altri hanno prestato soccorso alla vittima, costringendo i due aggressori a darsi alla fuga in direzioni diverse. La Sala Operativa della Questura ha immediatamente attivato il dispositivo di controllo del territorio, permettendo agli investigatori del VI Distretto Casilino e a una pattuglia del pronto intervento di intervenire rapidamente.

L’arresto in via delle Naiadi

Guidati in tempo reale dalla sala operativa, i poliziotti hanno raggiunto via delle Naiadi (Roma), dove sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi, che durante la corsa aveva perso una scarpa. La ricostruzione successiva ha permesso di chiarire le fasi della rapina: l’indagato, braccato dalla vittima e da alcuni cittadini intervenuti in aiuto, ha perso anche la pistola e la maschera utilizzata per travisarsi.

Il ruolo decisivo di un poliziotto in pensione

In quei momenti concitati, un contributo fondamentale è stato dato da un poliziotto in pensione presente sul posto. Grazie alla sua esperienza, è riuscito a recuperare l’arma, adottando tutte le cautele operative necessarie per evitare ulteriori rischi.

Il revolver, un calibro 38 special con sei cartucce nel tamburo, è risultato essere provento di furto avvenuto circa nove anni fa. La maschera e la scarpa, rimaste sull’asfalto, sono state sequestrate dagli specialisti della Polizia Scientifica per ulteriori accertamenti.

A causa della reazione opposta durante l’aggressione, la vittima ha riportato una prognosi di trenta giorni per una lussazione alla mano. Il supporto dei colleghi e dei cittadini è stato determinante per evitare conseguenze peggiori.

Le indagini e la convalida dell’arresto

Le indagini sono proseguite presso l’abitazione del fermato, dove è stato trovato il cellulare acceso sul comodino, probabilmente lasciato dall’indagato nel tentativo di crearsi un alibi. Il ventiquattrenne è stato quindi condotto presso il Tribunale di piazzale Clodio, dove l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Al termine dell’udienza, il giovane è stato trasferito presso la casa circondariale di Regina Coeli.

IPA