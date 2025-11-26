Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e 600 euro recuperati il bilancio di una rapina avvenuta in una farmacia del centro storico di Rieti. I responsabili, entrambi pluripregiudicati, sono stati fermati grazie all’intervento coordinato di Polizia di Stato e Carabinieri, che hanno agito sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima e delle immagini di videosorveglianza.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 25 novembre scorso due uomini si sono introdotti in una farmacia situata nel cuore del centro storico di Rieti. Armati di uno strumento da punta e da taglio, hanno minacciato il titolare, costringendolo a consegnare l’incasso della giornata, pari a circa 600 euro. L’azione, rapida e decisa, ha generato forte apprensione tra il personale presente, che però ha reagito prontamente allertando le forze dell’ordine tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

L’intervento delle forze dell’ordine

Grazie alla tempestività della segnalazione e alla presenza di pattuglie sul territorio, le forze dell’ordine sono intervenute in pochi minuti. L’analisi delle immagini di videosorveglianza cittadina ha permesso di individuare uno dei due autori: un uomo di 45 anni, italiano, già noto alle forze dell’ordine e residente in un comune della Sabina. L’uomo è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato da una pattuglia della Sezione Volanti della Questura di Rieti.

La fuga e la cattura del secondo responsabile

Il complice, anch’egli pluripregiudicato e domiciliato nel capoluogo, ha tentato la fuga approfittando della confusione iniziale. Tuttavia, la descrizione dettagliata fornita dalla vittima e subito condivisa con tutte le pattuglie operative ha consentito di avviare una ricerca mirata. Nel giro di poco tempo, il secondo uomo è stato rintracciato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dai militari del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, con il supporto della Sezione Radiomobile della locale Compagnia e della Squadra Mobile della Questura.

Refurtiva recuperata e nessun ferito

Durante l’operazione, parte della refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Fortunatamente, nessuna delle persone presenti all’interno della farmacia ha riportato ferite durante la rapina.

IPA