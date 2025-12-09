Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un 39enne rumeno a Como in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Svezia per truffa, furto organizzato e rapina a mano armata. L’uomo è stato individuato in un hotel di Montano Lucino e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Como, a disposizione della Corte d’Appello di Milano.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella mattinata di domenica, quando la centrale operativa della Questura di Como ha ricevuto una segnalazione dal sistema “Alloggiati Web” riguardante la presenza di un cittadino rumeno ricercato presso un hotel di Montano Lucino.

L’operazione di arresto

La segnalazione ha attivato immediatamente le forze dell’ordine: una volante è stata inviata presso la struttura ricettiva dove alloggiava il 39enne. Gli agenti hanno raggiunto la camera dell’uomo e, dopo aver bussato alla porta, lo hanno identificato come il soggetto destinatario del mandato di arresto europeo emesso dalle autorità svedesi.

L’identificazione e il mandato europeo

Una volta condotto in Questura, la Polizia ha proceduto a verificare l’identità del cittadino rumeno. In questa fase è stata coinvolta anche la Centrale Operativa Internazionale, che ha fornito il provvedimento di arresto emesso nel mese di novembre dalle autorità svedesi. Nel documento venivano specificate le accuse a carico dell’uomo: truffa, furto organizzato e rapina a mano armata.

I reati contestati

L’uomo, secondo quanto riportato nel mandato europeo, si era reso responsabile di gravi reati in Svezia. Dopo essere stato condannato e ritenuto pericoloso, era stato inserito tra i soggetti da ricercare a livello internazionale. Le accuse di truffa, furto organizzato e rapina a mano armata hanno portato le autorità svedesi a richiedere la sua cattura e l’estradizione.

Le procedure successive all’arresto

Al termine delle procedure di notifica e degli avvisi di garanzia, il 39enne rumeno è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Como. L’uomo è ora a disposizione della Corte d’Appello di Milano, che dovrà valutare le richieste di estradizione avanzate dalla Svezia.

IPA