Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due soggetti messinesi, tra cui un minorenne, sono stati arrestati con l’accusa di rapina a mano armata, ricettazione e porto in luogo pubblico di arma clandestina. I fatti, avvenuti a settembre presso un centro scommesse del viale Giostra, sono stati ricostruiti dalla Polizia di Stato di Messina grazie alle indagini coordinate dalle Procure locali e all’ausilio delle immagini di videosorveglianza.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sezione “Antirapina” della Squadra Mobile di Messina ha lavorato in stretta collaborazione con le Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire in dettaglio quanto accaduto e di identificare i presunti responsabili.

La dinamica della rapina

Il colpo è stato messo a segno nel mese di settembre scorso. Due individui, completamente travisati e vestiti con abiti scuri, hanno fatto irruzione in un centro scommesse situato sul viale Giostra. Una volta all’interno, uno dei due ha minacciato il dipendente puntandogli contro un fucile a canne mozze, costringendolo a consegnare l’incasso e il denaro che aveva con sé. Nel frattempo, il complice ha rovistato nei cassetti, riuscendo a impossessarsi delle banconote. Dopo aver sottratto circa 900 euro, i due si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

L’identificazione dei responsabili

Le successive indagini, supportate dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno portato all’individuazione di uno dei presunti autori materiali: un diciassettenne messinese. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito il ruolo di un terzo soggetto, un messinese di 27 anni, che avrebbe fornito supporto logistico ai due rapinatori. Quest’ultimo avrebbe accompagnato i complici a bordo della sua autovettura nelle fasi immediatamente precedenti e successive alla rapina, oltre ad aver nascosto il motociclo utilizzato per la fuga all’interno della propria abitazione.

Le misure cautelari

Sulla base degli elementi raccolti, le Procure competenti hanno richiesto ai G.I.P. presso i rispettivi Tribunali l’emissione di provvedimenti restrittivi. Il quadro probatorio presentato dagli agenti della Polizia di Stato è stato condiviso dai giudici, che hanno disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il ventisettenne e il collocamento in comunità per il diciassettenne.

IPA